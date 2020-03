OGA

Mühlenbecker Land (MOZ) Ab Mittwoch müssen auch Tagesmütter und -väter im Landkreis die Betreuung von Kindern einstellen. Damit verlieren sie theoretisch auch den Anspruch auf ihre Bezahlung, da die Kommunen nur für die tatsächliche Betreuung aufkommen müssen. Die Gemeinde Mühlenbecker Land will die selbstständigen Tageseltern aber weiterhin bezahlen.

Das machte Bürgermeister Filippo Smaldino am Dienstag deutlich. "In dieser Krise, in der wir uns befinden, lassen wir unsere Tageseltern nicht im Stich", sagte er."Wir im Mühlenbecker Land werden die Finanzierung für die Kindertagespflege im April auf jeden Fall weiterlaufen lassen." Alles andere hielte er in dieser Situation auch für inakzeptabel, erklärte Smaldino. Seine Entscheidung werde auch von einer Empfehlung des Bildungsministeriums in Potsdam getragen, das die rechtlichen Grundlagen für eine solche Entscheidung regelt.

Wie schon bei der Schließung der Kitas und Schulen vergangene Woche, können auch Eltern der Tagespflegekinder die rechtliche Notbetreuung in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass beide sorgeberechtigten Eltern in sogenannten "kritischen Infrastrukturen" arbeiten. "Dabei ist unerheblich, ob die Tätigkeit innerhalb oder außerhalb Brandenburgs ausgeübt wird", erklärte Mühlenbecks Gemeindesprecherin Rita Ehrlich am Dienstag. Die Notbetreuung für Kinder aus dem Mühlenbecker Land findet in den Kindertagesstätten der Gemeinde statt. Bislang werden dort knapp 90 Kinder betreut – verteilt auf alle Einrichtungen. Den Antrag müssen die Eltern allerdings beim Landkreis stellen.

Für Nachfragen von Eltern zur Betreuung von Kitas und Schulen hat der Landkreis eine Telefon-Hotline unter der Nummer 03301 6013400 eingerichtet. Die Hotline ist von Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, zu erreichen.

Mehr Infos gibt es auch hier: www.muehlenbecker-land.de > Aktuelles & Beteiligung > Aktuelles > Infos zum Coronavirus