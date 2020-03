DPA

Hamburg (dpa) Zusammen mit anderen Gastronomen hat Starkoch Tim Mälzer Essen an das Personal der Hamburger Universitätsklinik geliefert. Das schrieb der 49-jährige TV-Koch auf seinem Instagram-Account.

Auf einem Bild sind große Mengen Nudeln mit Tomatensoße zu sehen, die an das Klinikpersonal im Rahmen der Aktion "Kochen für Helden" ausgeliefert worden seien.

Mit der Aktion wollen Gastronomen kostenfrei Essen für Menschen in so genannten Funktionsberufen anbieten. Als Empfänger melden könnten sich beispielsweise Ärzte, Pflegekräfte oder Mitarbeiter in Apotheken und Supermärkten, schreiben die Initiatoren auf ihrer Website. Teilnehmende Restaurants gebe es schon in Hamburg, Berlin, Wernigerode im Harz, Mainz und Freiburg.

Mälzers geschäftliche Existenz ist nach seinen Angaben akut von der Corona-Krise bedroht. Er hat mehrere Restaurants in Hamburg, die gerade nicht öffnen können. Erst vor kurzem hatte er in der ZDF-Fernsehshow "Markus Lanz" erklärt, dass zwei seiner Unternehmen durch die Krise vor der Schließung stünden. Mälzer beschäftigt nach eigenen Angaben 200 Mitarbeiter.