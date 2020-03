Einbruch in Tankstelle

Manuela Bohm

Wustermark (MOZ) In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in das Gebäude einer Tankstelle in Wustermark gewaltsam ein und stahlen Bargeld.

Nach Polizeiangaben haben die Täter den Verkaufsraum der Tankstelle durchwühlt, einen Tresor aufgebrochen und sich zudem an einen Geldautomaten versucht. Zur Hohe die Summe des aus dem Tresor gestohlenen Bargelds, konnten keinen Angaben gemacht werden.