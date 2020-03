OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 60 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmorgen in der Flugpionierstraße in Oranienburg einen Zaun durchbrochen und seinen Wagen auf ein Baustellengelände gesetzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Mann gegen 3 Uhr die Kontrolle über seinen VW verloren, als er gerade einen Lkw überholen wollte. Der leicht verletzte Mann pustete vor Ort 0,67 Promille. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der VW wurde abgeschleppt und der Führerschein sichergestellt.