MOZ

Ostprignitz-Ruppin Aufgrund der Corona-Pandemie und des kürzlich beschlossenen sogenannten Kontaktverbots, werden in der Zulassungsbehörde des Landkreises nur noch dringende und erforderliche Anliegen bearbeitet, die dementsprechend begründet werden müssen. Dazu zählt die Zulassung systemrelevanter Fahrzeuge, die beispielsweise zur Sicherstellung des Warenverkehrs, zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft oder wichtiger Berufszweige nötig sind.Termine können ab sofort nur noch unter 03391 6883640 oder 6883644 sowie per E-Mail an kfzopr@opr.de innerhalb der Sprechzeiten vereinbart werden.