Manuela Bohm

Schönwalde (MOZ) Schwere Verletzungen zog sich ein Havelländer in Schönwalde-Siedlung zu. Der 59-Jährige war mit seinem Motorroller auf der Falkenseer Straße am späten Montagnachmittag unterwegs. An einer Kreuzung mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen. "Dies bemerkte der Motorrollerfahrer offenbar zu spät", heißt es im Polizeibericht am Dienstag. Er habe versuchte zu bremsen und fiel dabei mit seinem Motorroller hin. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.