Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der für seine ausgefallenen Ideen bekannte Fanclub des SV Zehdenick 1920, die Pöbelkurve, hat zwischen der Stadtverwaltung und dem AWO-Seniorenzentrum "Havelpark" an der Falkenthaler Chaussee ein Transparent entrollt, um allen zu danken, in in der Coronakrise ihr Bestes geben:"Ob Krankenhaus, Pflegeheim, Supermarkt, ihr seid stark. Pöbelkurve" steht da auf einem langgezogenen, schwarzen Transparent mit weißer Schrift.

Das Transparent soll am Sonntag in einer Nacht-und-Nebel-Aktion angebracht worden sein. Dem wollte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Montag offenbar in nichts nachstehen und veröffentlichte auf der Internetseite der Stadtverwaltung ebenfalls eine Danksagung: "Liebe Zehdenickerinnen, liebe Zehdenicker, am Wochenende haben sich wohl die allermeisten an die Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus gehalten. Viele haben darüber hinaus Familienangehörigen und Nachbarn geholfen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Mein ganz besonderer Dank gilt Ärzten, Pflegern und Betreuern, Kassierern und Kassiererinnen, Fahrern, Rettungsdiensten und Ordnungskräften und allen anderen, die durch ihren außergewöhnlichen Einsatz sicher stellen, dass die notwendigen Funktionen des Zusammenlebens aufrecht erhalten werden können. Ihr Bürgermeister."