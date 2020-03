OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine 69-jährige Toyota-Fahrerin hat am Montagvormittag an der Ecke Berliner/Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf offenbar die Vorfahrt eines 46-jährigen VW-Fahrers nicht beachtet. Beide Autos stießen zusammen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfallum 10.25 Uhr. Neben dem Fahrer wurden zwei weitere Männer im VW verletzt. Sie wollten sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Toyota musste abgeschleppt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.