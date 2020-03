Dieter Keller

Berlin (MOZ) Im Mietrecht herrschen strenge Sitten: Wer nur zwei Monate in Folge die Miete nicht zahlt, dem kann der Vermieter fristlos kündigen.

Das gilt für Privatleute genauso wie für Gewerbetreibende und Selbständige. Um vielen Bürgern die Sorge zu nehmen, wegen der Corona-Epidemie auf der Straße zu stehen, will der Bundestag am heutigen Mittwoch kurzfristige Ausnahmen beschließen.

Was genau ist geplant?

Derzeit gilt: Zahlt der Mieter für zwei folgende Monate gar keine Miete oder einen "nicht unerheblichen Teil" nicht, so kann ihm der Vermieter fristlos kündigen. Das steht so in Paragraf 543 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Auf den Grund kommt es nicht an. Dies wird jetzt eingeschränkt: Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 darf nicht gekündigt werden, wenn die Mietschulden auf Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Dieser Zusammenhang "ist glaubhaft zu machen", heißt es im Gesetzentwurf. Denkbar sind beispielsweise eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder ein anderer Nachweis des Verdienstausfalls, heißt es aus dem Bundesjustizministerium. Diese Regel gilt sowohl für Wohnungen als auch für Gewerberäume und für Pachtverträge, etwa für Gaststätten.

Muss ich die Miete gar nicht zahlen?

Doch. Die Verpflichtung zur Mietzahlung ist nur aufgeschoben. Sie bleibt aber in unveränderter Höhe bestehen. Zinsen sind nicht vorgesehen. Gekürzt werden kann die Miete übrigens nicht wegen Corona. Das wäre nur möglich, wenn die Wohnung selbst einen konkreten Mangel aufweist. Auch wenn der Nachbar erkrankt ist, rechtfertigt das keine Minderung, betont der Deutsche Mieterbund.

Was sollte der Mieter tun?

Bei allen Arten von Zahlungsschwierigkeiten egal aus welchem Grund immer erst einmal mit dem Vermieter reden, empfiehlt der Mieterbund. Möglich sind eine Stundung oder Ratenzahlungen auf freiwilliger Basis. Das sollte schon aus Beweisgründen schriftlich vereinbart werden.

Was ist mit den Nebenkosten? Die fallen weiter an. Wegen der Corona-Krise verzichten allerdings viele Energieversorger vorübergehend auf die Sperrung von Strom- und Gasanschlüssen säumiger Kunden. Das drohen sie aufgrund von Rückständen allein beim Strom nach Angaben der Bundesnetzagentur beim Strom immerhin 4,9 Mio. Kunden im Jahr an. Tatsächlich geschah das 2018 bei fast 300.000 Haushalten. Die Energie Baden-Württemberg will sogar bestehende Sperren aufheben. In dem Eilgesetz ist zudem ein Zahlungsaufschub für Verbraucher und Kleinstunternehmen bei einigen fortlaufenden Verpflichtungen vorgesehen, etwa bei Strom- und Telekommunikationsverträgen, die vor dem 8. März abgeschlossen wurden. Die Grundversorgung soll trotz der Krise gesichert sein. Die Zahlungsverpflichtung fällt aber auch in diesen Fällen nicht weg.

Was passiert jetzt mit normalen Wohnungskündigungen?

Sie gelten weiter. Ist allerdings der Mieter an Corona erkrankt oder steht er unter Quarantäne, kann der Vermieter nicht verlangen, dass die Wohnung gekündigt wird, heißt es beim Mieterbund: "Auch jetzt gilt schon im Vollstreckungsrecht: Das Recht des Mieters auf körperliche Unversehrtheit hat Vorrang vor dem Räumungsinteresse des Eigentümers."

Wie lange gelten die Regeln?

Zunächst bis zum 30. Juni. Die Bundesregierung kann sie aber per Rechtsverordnung um drei Monate verlängern, also bis Ende September.

Sind jetzt die Vermieter die Dummen, wenn sie keine Miete bekommen?

Das befürchtet der Eigentümerverband Haus & Grund. Über die Hälfte der Privateigentümer vermiete nur eine einzige Mietwohnung. Nicht selten seien private Vermieter Rentner, die auf die Mieteinnahmen angewiesen seien, warnte sein Präsident Kai Warnecke. Er fordert einen Miet- und Wohnkostenfonds für Mieter und Selbstnutzer, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Das findet zumindest bei der Union Gehör. Eine gewisse Entlastung kann sein, dass Zahlungspflichten aus Verbraucherdarlehen, die bis zum 30. Juni fällig werden, um drei Monate gestundet werden, wenn der Schuldner wegen der Pandemie nicht zahlen kann. Das gilt für alle Privatleute, auch wenn sie beispielsweise eine selbst genutzte Eigentumswohnung haben, die sie noch abstottern, nicht dagegen etwa für Wohnungsgesellschaften. Zudem sind die Raten nur aufgeschoben; sie müssen später geleistet werden.

Welche Erleichterungen gibt es für Wohnungseigentümergemeinschaften?

Der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan gilt, bis ein neuer verabschiedet ist. Meist muss die Eigentümerversammlung für jedes Jahr einen neuen beschließen, doch diese Treffen dürften häufig verschoben werden.