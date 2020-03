MOZ

Neuruppin Eine 37-Jährige, die bereits mehrfach wegen Vandalismus an Autos mit der Polizei Bekanntschaft machte, hat am Montag erneut Fahrzeuge beschädigt.

Am frühen Abend riss sie den Heckscheibenwischer eines Peugeot ab, der an der Neuruppiner Martin-Ebell-Straße geparkt worden war. Anschließend nahm sie ein Kinderfahrrad und warf es gegen das Fahrzeug einer Wachschutzfirma. An ihrer Unterkunft bespuckte die Frau ihre 32-jährige Nachbarin. Diese bekam aufgrund ihres Gesundheitszustandes Atemnot und musste im Klinikum behandelt werden. Die Polizei konnte die 37-Jährige nicht vor Ort antreffen. Die Hausverwaltung sprach ihr in Abwesenheit ein Hausverbot aus. Drei Stunden später entdeckte die Polizei sie Fahrrad fahrend im Neuruppiner Stadtgebiet. Ein Atemalkoholtest ergab 0,4 Promille. Kurz nach der Kontrolle ließ die Frau ihre Wut offenbar wieder an Autos aus. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass sie einen Scheibenwischer verbogen hatte. Wie sich herausstellte, wurden in der näheren Umgebung die Scheibenwischer von insgesamt drei Autos beschädigt. Kriminaltechniker sicherten die Spuren, um sicher nachweisen zu können, ob die 37-Jährige dafür verantwortlich ist.

Die Frau beschädigt seit Jahren immer wieder Fahrzeuge. Die Polizei hatte bereits versucht zu erwirken, dass sie in stationäre psychiatrische Behandlung kommt. Das wurde jedoch abgelehnt. Denn Zwangseinweisungen sind nur möglich, wenn von Personen eine gesundheitliche Gefahr für diese selbst oder andere ausgeht.