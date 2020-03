Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Mit den seit Montag verschärften Ausgangsbeschränkungenund der damit einhergehenden weitreichenden Isolation vieler Menschen häufen sich beim Gesundheitsamt in Oberhavel Anfragen verunsicherter Bürger. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Die Zahl der infizierten Menschen im Landkreis ist inzwischen wieder gestiegen.

"Viele fühlen sich von der bestehenden Ausnahmesituation überfordert, wenn sie zu Hause parallel Kinder betreuen, mit ihnen Schulaufgaben erledigen und zugleich mobil im Homeoffice arbeiten müssen. Wieder andere plagen Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz", berichtete die Kreisverwaltung von zunehmenden Anrufen im Gesundheitsamt. Hinzu kämen Einsamkeit und Depressionen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass die aktuelle Ausnahmesituation für uns alle neu ist. Nicht immer ist es einfach, diese Situation zu bewältigen. Gerade bereits belastete familiäre Situationen können durch die private Abschirmung und Quarantänesituation leicht überstrapaziert werden", sagte Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf. Es sei deshalb wichtig, diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brauchen.

Der Landkreis Oberhavel hat deshalb eine ganze Reihe an Hilfsangeboten auf seiner Homepage zusammengestellt, bei denen Menschen mit Sorgen oder Nöten fachkundigen Rat finden können. Von der Telefonseelsorge über ein Elterntelefon bis zur "Nummer gegen Kummer" für Jugendliche sind viele spezifische Beratungsstellen mit ihren Kontaktmöglichkeiten aufgelistet. Die Seite ist über den Link www.oberhavel.de/corona zu erreichen. Darüber hinaus sind dort Beratungsstellen zu Wirtschaftsfragen und im Bereich Gesundheit zu finden.

Die Zahl der im Landkreis Oberhavel positiv auf das SARS CoV2-Virus getesteten Personen liegen aktuell bei 50, teilte die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Davon befinden sich 46 Personen in häuslicher Quarantäne, drei müssen stationär behandelt werden. Ein mit dem Coronavirus infizierter 81-jähriger Mann war am Freitagabend gestorben. 450 Oberhavelerinnen und Oberhaveler stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 205 Menschen wurden negativ auf das Coronavirus getestet, bei 245 Personen steht das Testergebnis noch aus.

Mit elf bestätigten Corona-Fällen ist nun die Stadt Hennigsdorf am stärksten betroffen. Es folgen Hohen Neuendorf (10), Oranienburg (7), Oberkrämer (6), Glienicke/Nordbahn (6), Velten (4), Mühlenbecker Land (2) sowie Liebenwalde, Leegebruch, Löwenberger Land und Zehdenick (jeweils 1 Fall).