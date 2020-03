Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Kreis-und Finanzausschuss wurde er bereits vorgestellt, am Donnerstag hätte er auf der Sitzung des Kreistages auf der Tagesordnung gestanden: Ein Nachtragshaushalt, der in Abstimmung mit dem Land bis September vom Kreistag verabschiedet werden soll. Doch wegen der Coronakrise entfällt die März-Sitzung. Einsparungen müssen trotzdem vorgenommen werden, denn das Innenministerium in Potsdam hatte den Landkreis informiert, dass der Haushalt genehmigungspflichtig sei, weil mehr investiert werden sollte, als eigentlich in der Kasse vorhanden ist. "Beanstandet wurde ein negativer Zahlungsbestand zweimal hintereinander", erklärte Arne Kröger, Kämmerer des Kreises, der im Ausschuss Vorschläge für Einsparpotenziale für einen Nachtragshaushalt vorstellte. Vorhaben sollen verschoben und Investitionen gestrichen werden. Insgesamt 5,8 Millionen Euro müssen eingespart werden. Ziel sei mindestens eine schwarze Null, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) im Kreisaussschuss.

Bauvorhaben verschoben

Die größten Einschnitte wird es beim Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Kyritz und für die geplante Rettungswache in Wildberg geben. Beide Projekte werden um zwei Jahre auf 2022 verschoben. Auch für die Wittstocker Erich-Kästner-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen werden die geplanten Bauarbeiten auf das Jahr 2023 verschoben. Sanierungsarbeiten der Lindenschule in Kyritz werden vorerst auf Eis gelegt und die Kosten für Arbeiten am Kyritzer Gymnasiums verringert. Um weitere Kosten einzusparen, werden die Ausgaben für das Vordach am Haus A des Oberstufenzentrums deutlich reduziert und die Anschaffung eines Kompaktschleppers sowie einer Unkrautvernichtungsmaschine auf Eis gelegt.

Doch nicht nur bei den Bildungseinrichtungen wird gespart, sondern auch die Ausgaben für die Büroausstattung der Verwaltung werden halbiert. Außerdem nimmt der Landkreis Abstand von dem Modellprojekt, für das die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) einen Elektrobus für den Stadtverkehr in Neuruppin anschaffen wollte. 80 Prozent der Kosten sollten dabei über den Bund gefördert werden. "Das Projekt muss abgesagt und verschoben werden", bestätigte der Landrat. Er sicherte jedoch zu, dass die Fahrzeuge der ORP trotzdem Schritt für Schritt erneuert werden sollen. Festhalten will der Landkreis weiter an dem geplanten Bau des neuen Kreisarchivs, für das 2020 jedoch keine Bau-, sondern nur Planungskosten vorgesehen sind.