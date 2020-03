Rainer Thümmel

Schwedt (Carola Voigt) Durch das vorzeitige Saisonende in der Tischtennis-Stadtklasse kann man schon jetzt ein Fazit über den Saisonverlauf ziehen.

Mit Beginn des Spieljahres hatte sich der Jugendsportverein (JSV) Schwedt seit vielen Jahren wieder entschlossen, mit einer Mannschaft, die überwiegend aus Jugendlichen und Schülern besteht, am Erwachsenen-Spielbetrieb der Stadtklasse teilzunehmen.

Das Ziel bestand darin, den spielstarken Kindern und Jugendlichen neue Bewährungsproben im Wettkampf gegen die "alten Hasen" des Tischtennissportes zu ermöglichen. Das ist auch verbunden mit einem wichtigen Lernprozess für die JSV-Eleven: Nämlich, dass die Spielstärke des Gegners nicht alleine von seiner technischen Perfektion, sondern auch wesentlich von taktischen Aspekten und Spielerfahrung abhängig ist. Da führt die eigene (angebliche) technische Überlegenheit dann plötzlich doch nicht zum Sieg und man muss jetzt neue taktische und kämpferische Aspekte in den Vordergrund stellen, um zum Erfolg zu gelangen.

Bewährungsprobe bestanden

So haben die Jugendlichen des JSV in der zurückliegenden Spielzeit viel gelernt. Auch den erwachsenen Gegnern haben die Vergleiche mit großem Altersunterschied ebenfalls viel Freude bereitet. War der Beginn noch dadurch gekennzeichnet, dass die JSV-Spieler zunächst unsicher waren und die mannschaftliche Geschlossenheit erst gefunden werden musste, so gelang das zum Ende der Spielzeit immer besser.

Gestartet mit drei Niederlagen folgten drei Siege und eine knappe Niederlage gegen den Tabellenführer. Zu Beginn der Rückserie gelang gegen die SSV PCK III dann schon ein Unentschieden. Es folgten weitere Siege gegen die SSV PCK IV und V – immer mit spannenden Spielverläufen.

Auch im letzten Punktspiel beim VfL Vierraden II ging es noch einmal spannend zu. Mahmoud El-Khatib als stärkster JSV-Nachwuchs-Spieler konnte erneut seine Spiele siegreich gestalten. Insgesamt weist er eine eindrucksvolle Spielbilanz in der Stadtklasse von 33:3 auf.

Michel Qualmann musste in diesem Spiel auch keine Niederlage hinnehmen. Seine Gesamtbilanz ist mit 22:10 Spielen sehr gut für die Konkurrenz unter den Erwachsenen. Luca Dietrich spielte insgesamt noch zu unausgeglichen. Manchmal überraschte er mit unerwarteten Siegen und manchmal lief es gar nicht gut – mit 13:17 Spielen trotzdem ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Der erst zwölfjährige Arne Seelig verstärkte die Mannschaft mit Beginn der Rückrunde (5:1 Spiele), war jedoch beim Duelll in Vierraden durch Krankheit verhindert. Auch Tarek Kienbaum (3:8) ist schon seit Längerem nicht einsetzbar. So erhielt Till Urban eine Chance. Bisher kam er leider noch nicht oft in der Mannschaft zum Einsatz. So war für ihn das Spiel der Erwachsenen noch recht ungewohnt. Mit Kampfgeist stellte er sich aber immer besser darauf ein und trug schließlich mit einem vorentscheidenden Spielgewinn zum 10:5-Erfolg seines Teams bei.

Mit dem derzeitigen dritten Tabellenplatz (nach der Hinrunde Platz 6) dokumentiert das JSV-Team die ansteigende Leistungskurve. Gerne hätte das Team noch weitergekämpft, um eventuell auf den zweiten Platz vorzudringen. Aber auch wenn der Spielbetrieb nun abgebrochen wurde, kann man mit der Entwicklung der Jugendlichen sehr zufrieden sein.