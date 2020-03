Mandy Barna

Fredersdorf In vielen Barnimer Schulen wird Schach angeboten. Geleitet werden diese Arbeitsgemeinschaften teilweise von eigenen Lehrern, meistens jedoch von erfahrenen Vereinstrainern, die durch ihre Schulschachtätigkeiten immer wieder neue Mitglieder für ihre Vereine finden.

Die Schul-AG nehmen auch an Meisterschaften teil, so wie jüngst an den Brandenburger Schulschachmeisterschaften in Fredersdorf, bei denen gleich 18 Barnimer Schulteams dabei waren. Einige qualifizierten sich dort für die Deutschen Schulschachmeisterschaften, die für den Mai geplant sind. Ob sie stattfinden können, steht bislang noch nicht fest.

Die Veranstaltung lief Anfang März bereits unter verschärften Hygienemaßnahmen. Die Schüler mussten sich vor und nach der Partie gründlich die Hände waschen, auf den obligatorischen Handschlag wurde verzichtet.

Die Oberschule am Rollberg Bernau war gleich mit drei Mannschaften vor Ort. Mathelehrer Thomas Reckling leitet seit Jahren erfolgreich die Arbeitsgemeinschaft. Seine Schützlinge haben schon einige Pokale für die Schule gewonnen. In diesem Jahr gingen sie jedoch leer aus.

Sieben Podestplätze

Aber es gab sieben andere Barnimer Podestplätze. Bei den jüngsten Schülern (1. und 2. Klasse) gab es einen Barnimer Doppelerfolg. Platz 1 belegte die Grundschule am Blumenhag Bernau. Vizelandesmeister wurde die Grundschule Marienwerder.

Eine Wettkampfklasse höher (1. bis 4. Klasse) wurde die Grundschule Zepernick Landesmeister. Die Bernauer Rollbergschüler verpassten mit Platz vier knapp das Podest. In der Wettkampfklasse IV (bis 13 Jahre) belegte das Barnim-Gymnasium Bernau Platz 2 und das Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau Platz 3.

Das Gymnasium Panketal verpasste in der Wettkampfklasse III (bis 15 Jahre) mit Platz 4 knapp das Podest.

In der Wettkampfklasse II (bis 18 Jahre) gab es wie bei den Jüngsten einen Barnimer Doppelerfolg. Turniersieger wurde das Barnim-Gymnasium Bernau und Vizelandesmeister das Gymnasium Wandlitz.