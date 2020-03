Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Unsere Aufrufe sind gehört worden, und wir haben unsere Lager erst einmal wieder auffüllen können." Für Kerstin Schweiger, die Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, ist diese Reaktion eine große Erleichterung.

Denn mit dem Beginn der behördlichen Anordnungen, die das Leben stark einschränken, hatte der Blutspendedienst in der vergangenen Woche eindringlich um Spenden gebeten. Andernfalls hätte die Versorgung nicht länger sichergestellt werden können. Immerhin werden allein in Berlin und Brandenburg an jedem Werkstag rund 600 Blutkonserven benötigt. Diese kommen vor allem bei Krebs-Patienten sowie Menschen mit Autoimmun-Erkrankungen und anderen Leiden zum Einsatz. Die vielfältigen Spenden haben den Mangel aufs Erste beseitigt.

"Wir wollen uns bei allen bedanken, die uns geholfen haben", so Schweiger. Doch der Bedarf an Blutkonserven ist dadurch nicht langfristig gedeckt. Schon allein die kurze Haltbarkeit einiger Blutpräparate, die aus den Spenden gewonnen werden, macht es notwendig, dass auch weiterhin genügend Menschen die vorhandenen Termine nutzen. Das wird auch dadurch verkompliziert, dass viele Einrichtungen, die bisher ihre Räume dafür zur Verfügung gestellt haben, inzwischen geschlossen oder zumindest nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Dazu zählen etwa Altenheime, aber auch Fitnesscenter und andere Institutionen. Doch gespendet werden kann weiterhin. In Neuruppin ist das auch trotz des aktuell geltenden Kontaktverbots noch immer möglich: immer donnerstags zwischen 14.30 und 18.30 Uhr im Haus F der Kliniken. Allerdings sind die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Menschen, die Symptome haben, sollen gar nicht zu den Spendenterminen erscheinen. Alle anderen werden gebeten, im Vorfeld online das Formular zur Terminreservierung zu nutzen. So soll bei Wartenden der Mindestabstand gewährleistet werden.