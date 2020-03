Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Im Großen und Ganzen zufrieden zeigt sich der Bürgermeister der Wasserstadt, Robert Philipp (parteilos), was die Disziplin der Einheimischen betrifft.

Einsicht in die Notwendigkeit, wegen der Corona-Epidemie das öffentliche Leben einzuschränken, zeigten tatsächlich die allermeisten Wasserstädter. "Wenngleich es auch die einen oder anderen Ausreißer gab", fügt Philipp hinzu. Personen, die sich in größeren Gruppen etwa im Stadtpark tummelten. "Da musste dann die Polizei einschreiten", so der Bürgermeister. Wobei es am vergangenen Wochenende möglicherweise noch zu kalt gewesen sei, sich draußen aufzuhalten. "Das kann sich demnächst schnell ändern", merkt der Bürgermeister an.

Für den heutigen Mittwoch planen dafür befugte Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt, markante Stellen aufzusuchen, um dort bei Bedarf den Betroffenen klar zu machen, dass sie ihre und die Gesundheit der Mitmenschen gefährdeten, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ist das Rathaus für den Besucherverkehr geschlossen worden, sei die Verwaltung aber arbeitsfähig. Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse können selbstverständlich bis auf Weiteres nicht stattfinden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses seien aber montags bis freitags unter den bekannten Telefonnummern erreichbar. Weitergehende Infos gibt es unter www.fuerstenberg-havel.de.

"Informieren Sie Ihre Nachbarn, Familienmitglieder und Freunde, die nicht über diese Möglichkeit der Informationsbeschaffung verfügen", rät der Bürgermeister in der Pressemitteilung. Und er fügt hinzu:

"Falls Sie Angebote, Informationen oder Dienstleistungen anbieten möchten, die unser Zusammenleben erleichtern können, möchte ich Sie bitten, sich ebenfalls an die Stadtverwaltung zu wenden. Dann können wir ebenfalls die Stadtseite zur Information nutzen."