Sieversdorf Die Ladung eines Müllfahrzeugs ist am Montagmorgen in Brand geraten. Der Fahrer hatte Abfall in Kampehl, Hohenhofen und Sieversdorf abgeholt. Gegen 9.15 Uhr bemerkte er Rauchentwicklung im hinteren Teil des Fahrzeugs. Er fuhr aus der Ortschaft heraus und kippte die brennende Ladung am Rand eines Feldwegs ab. Die Feuerwehr musste mit 13 Einsatzkräften ausrücken, um den Brand zu löschen. Am Müllfahrzeug entstand offenbar kein Schaden. Die Polizei nimmt an, dass sich im Müll glühende Materialien wie heiße Asche befunden haben.