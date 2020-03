Matthias Henke

Gransee (MOZ) Emsiges Treiben herrscht auf der Baustelle der Kita "Zwergenland" in Gransee.

Zwar waren bereits vor dem ersten Spatenstich für den Um- und Neubau der Betreuungseinrichtung am 6. März einige vorbereitende Arbeiten erledigt worden, doch mittlerweile ist das Areal kaum wiederzuerkennen. Bagger, Radlader und Lkw bestimmen das Bild. So wird Erdreich ausgehoben. Mit den Bauarbeiten werden Anwohner noch eine Zeit lang leben müssen. Erst Ende 2021 soll alles fertig sein. Das "Zwergenland" ist bis dahin am Klosterplatz untergebracht.