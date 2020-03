MOZ

Beeskow (MOZ) Bis Dienstagmittag sind im Landkreis Oder-Spree 49 Fälle von Patienten, die sich mit Covid 19 infiziert haben, bestätigt worden. Einzelne Infizierte gibt es in allen Städten, Gemeinden und Ämtern, außer in Beeskow, Friedland und Tauche. In Eisenhüttenstadt und dem Amt Brieskow-Finkenheerd sind mit jeweils sieben die meisten Infizierten gemeldet, in Schöneiche sechs, in Fürstenwalde, Schlaubetal und Neuzelle jeweils fünf.

Testzentrum in Storkow

In Storkow ist derweil ein weiteres der insgesamt sechs geplanten Corona-Testzentren in Betrieb gegangen. Eingerichtet ist es in der Europaschule. Getestet werden nur Menschen, die von ihrem Hausarzt oder per Anordnung durch das Gesundheitsamt geschickt werden und einen Überweisungsschein besitzen.

Mit der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten aufgrund des Coronavirus stehen viele Eltern vor einer Belastungsprobe, wenn sie Homeoffice, Haushalt, Homeschooling für die Schulkinder und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen. Der Kreis und die Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg verweisen bei Problemen und Konflikten auf zentrale Hilfe-Telefonnummern.

"Nummer gegen Kummer" für Kinder und Jugendliche: 116 111Elterntelefon: 0800 111 0550Pflegetelefon: 030 2017 9131"Schwangere in Not": 0800 404 0020"Gewalt gegen Frauen": 0800 011 6016