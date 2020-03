Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es sollte der Höhepunkt zu den Feierlichkeiten "70 Jahre Werk und Stadt" werden. Nun wird das Stadtfest, das vom 28. bis 30. August stattfinden sollte, wegen der Folgen der Corona-Epedemie abgesagt. Das haben die Stadt Eisenhüttenstadt und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) in einer gemeinsamen Presseinformation mitgeteilt.

"Wir haben lange diskutiert mit Hauptsponsoren und Unternehmen", sagte Bürgermeister Frank Balzer auf Anfrage der MOZ. Für die Unternehmen steht momentan im Vordergrund, wie sie die von der Corona-Epedemie verursachten wirtschaftlichen Folgen überstehen und wie sie die Mitarbeiter halten und bezahlen können.

"Hauptbeweggrund ist, dass durch die zahlreichen Rechtsverordnungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus viele Sponsoren, ob große, kleine und mittlere Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende und viele Einzelspender, vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Ein kleiner Hoffnungsschimmer wird in der Pressemitteilung dennoch angedeutet: "Ob das Stadtfest zu einem späteren Zeitpunkt in einem veränderten Rahmen nachgeholt wird oder 2020 komplett ausfällt, wird zu gegebener Zeit entschieden."

Vertrag wird gekündigt

Das Stadtfest wird größtenteils aus Sponsorengeld finanziert. Im vergangenen Jahr lag das Budget bei rund 500 000 Euro. Die Stadt steuert noch 68 000 Euro bei. Bisher seien für das diesjährige geplante Stadtfest schon Kosten entstanden, erklärt Frank Balzer: "Ein paar Ausgaben gab es schon."

Unter anderem nennt er die Blinkis, die Stadtfestsouvenirs. Der Vertrag mit der Veranstaltungsagentur wird gekündigt. Noch nicht endgültig entschieden ist, ob und in welchem Rahmen der Festakt zu "70 Jahre Werk und Stadt" stattfindet. Am 18. August sollte an den symbolischen Axthieb im Jahr 1950 erinnert werden, der gleichsam das Startzeichen für den Aufbau des Werkes und der Stadt war.

Derweil dürfte das Stadtfest nicht die einzige Veranstaltung bleiben, die in diesem Jahr im Sommer nicht durchgeführt werden kann. Denn auch sie sind vom Sponsoring abhängig. Torsten Maedig und Hartmut Rose zum Beispiel überlegen noch, ob in diesem Jahr das Altstadtfest in Fürstenberg gefeiert wird, das für das Wochenende 14./15. August terminiert war. In den nächsten vier Wochen soll es dazu eine Entscheidung geben, erklärt Torsten Maedig.