Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Eltern, die von der Allgemeinverfügung zur Schließung der Kindereinrichtungen betroffen sind, zahlen für April keine Elternbeiträge.

Das hat die Seelower Stadtverordnetenversammlung am Dienstag beschlossen. Ein klare Zustimmung gab es auch für den Bau einer neuen Kindertagestätte an der Apfelstraße. Auf dem ehemaligen CJD-Gelände stehen dafür rund 5600 Quadratmeter zur Verfügung. Noch in diesem Jahr soll der Abriss der Altgebäude erfolgen. Zu Weihnachten 2021 soll die Einrichtung mit 125 Plätze bezugsfertig sein. Damit entfällt der geplante Umbau des Jobcenters. Die Stadt ist sich mit dem Eigentümer dort nicht einig geworden.