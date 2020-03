dpa

Potsdam (dpa) Die Menschen in Brandenburg beachten nach einer ersten Einschätzung des Corona-Krisenstabes der Landesregierung weitestgehend die Kontaktsperren zur Eindämmung des Virus.

"Bisher können wir erfreulicherweise feststellen, dass sich der weitaus überwiegende Teil der Brandenburger an die geltenden Regeln hält. Wir werden daher bis auf weiteres über die eventuelle Verhängung eines Bußgeldes und dessen Höhe jeweils im Einzelfall entscheiden", teilte das Innenministerium, das auch im Krisenstab sitzt, am Dienstag mit.

Am vergangenen Wochenende seien von Freitag bis Sonntag weniger als 400 Platzverweise ausgesprochen worden. Weniger als 18 Verstöße stellten nach Angaben des Ministeriums die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen die Ladenschließzeiten fest.

In Brandenburg gilt seit Montag 0.00 Uhr die "Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg". Danach gilt unter anderem, dass vorerst bis zum 5. April Brandenburger draußen nur noch allein oder höchstens mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder mit einer anderen Person bei 1,5 Meter Abstands unterwegs sein dürfen.

Nach dem Infektionsschutzgesetz können bei Verstößen gegen die Einschränkungen Bußgelder bis zu 25 000 Euro sowie Geld- und Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren drohen. Als Straftat wird nach dem Gesetz beispielsweise bewertet, wenn gegen Quarantäne-Anordnungen verstoßen wird.

Nordrhein-Westfalen hatte einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln erlassen. Nach dem Erlass, der nach dpa-Informationen am Montagabend an die zuständigen Behörden geschickt wurde, werden zum Beispiel 200 Euro bei unerlaubten Zusammenkünften von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit fällig. 5000 Euro Bußgeld handeln sich Betreiber von Bars, Clubs und Diskotheken ein, die ihre Türen derzeit öffnen. Bei Wiederholungen drohen bis zu 25 000 Euro Strafe.