MOZ

Angermünde (MOZ) Zu einem Flächenbrand wurde die Angermünder Feuerwehr am Montag gegen 16.15 Uhr gerufen. Im Plattenweg stand Schilf in Flammen, die sich durch Windböen immer weiter fraßen. Die Feuerwehr war mit 14 Kameraden im Einsatz. Das Feuer wurde schnell gelöscht und das erneute Auflodern durch Wässern der oberflächlich trockenen Fläche verhindert. Zur Brandursache konnte zunächst keine Aussage gemacht werden. Allerdings, so die Feuerwehrleute, könnten bei intensiver Sonneneinstrahlung auch von Glasscherben eine Gefahr ausgehen.