Ulrich Thiessen

Berlin (MOZ) Strahlend blauer Himmel über Berlin und Brandenburg. Kaum Wölkchen zu sehen, nicht einmal die Kondensstreifen von Fliegern beeinträchtigen den Blick nach oben! Die Corona-Krise hat den Flugverkehr weltweit zusammenbrechen lassen. An den beiden Airports von Berlin/Brandenburg waren es am Montag nur noch zehn Prozent der sonst üblichen Starts und Landungen, am Dienstag sogar nur noch fünf Prozent im Vergleich zum gleichen Tag im Vorjahr.

Rainer Bretschneider, Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft FBB hatte am Montag gegenüber Abgeordneten des Brandenburger Landtages erstmals von der möglichen Schließung einer der beiden Flughäfen gesprochen. Schließlich verlangt die FBB wegen der Einnahmeverluste einen dreistelligen Millionenbetrag als Zuschuss von den drei Gesellschaftern. Da wächst der Druck, selbst Sparbemühungen nachzuweisen. An beiden Standorten ist nur noch ein kleiner Teil genutzt. Aber trotzdem bleibt die Frage: Wozu auf unbestimmte Zeit zwei Feuerwehren, zwei Mal Sicherheitskräfte und Servicepersonal vorhalten?

Bretschneider vermied jegliche Spekulation, welcher der beiden Kandidaten vom Netz gehen sollte. Die Antwort liegt ohnehin auf der Hand: Tegel. Der traditionsreiche Airport muss spätestens ein halbes Jahr nach der für Oktober geplanten Eröffnung des BER den Betrieb einstellen. Schönefeld Alt dagegen wird auch nach der Inbetriebnahme des neuen Terminals weiter gebraucht. Außerdem hat Schönefeld im Gegensatz zu Tegel eine Genehmigung für Nachtflüge. Das ist für den dringend benötigten Frachtverkehr in Krisenzeiten ein wichtiges Argument.

Offiziell wird darauf verwiesen, dass bei den jeweiligen Luftfahrtbehörden in Berlin und Brandenburg kein Antrag auf die Schließung eines Flughafens vorliegt, weder von den Gesellschaftern der FBB noch von der Geschäftsführung.

Hannes Hönemann, Sprecher der Flughafengesellschaft, erklärte am Dienstag, dass man keine entsprechenden Pläne in den Schubladen habe. Vor zwei Wochen, sei ein solches Szenario gar nicht denkbar gewesen. Jetzt fahre man auf Sicht. Das lässt alles offen. Genauso wie die offizielle Stellungnahme der Landesregierung. "Aktuell steht das für die Landesregierung Brandenburg nicht auf der Tagesordnung. Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden", so die Antwort von Regierungssprecher Florian Engels.

Bretschneider war am Dienstag nicht bereit, seine Überlegungen näher zu erläutern. Im Landtag gibt es deshalb unterschiedliche Interpretationen seiner Äußerungen: Entweder werden sie als Versuchsballon gewertet oder als Druckmittel, um von den Parlamenten die geforderten Liquiditätshilfen schnell zu erhalten.

Die Entscheidung, Tegel vorfristig vom Netz zu nehmen, hakt aktuell vor allem an der Frage, ob der BER tatsächlich Ende Oktober eröffnet werden kann. Die Praxistests mit tausenden Freiwilligen samt Koffern im April können wegen der Epidemie jedenfalls nicht stattfinden. Simulationen sollen stattdessen zeigen, ob die langjährige Baustelle wirklich für einen Ansturm beim Einchecken und Landen funktioniert. Ein unkalkulierbares Risiko besteht außerdem in der Gefahr, dass die Genehmigungsbehörde durch Krankheit geschwächt werden könnte.

In der Flughafengesellschaft ist man trotzdem optimistisch, dass der eng gestrickte Zeitplan eingehalten werden kann. Eventuell muss der BER auch nicht mit Vollast eröffnet werden. Einzelne Experten rechnen damit, dass der Flugverkehr sich nur langsam vom aktuellen Einbruch erholen wird.

Die Auswirkungen auf Fluggesellschaften und Reiseunternehmen sind noch gar nicht abzusehen. Wäre das tatsächlich der Fall, könnte Schönefeld Alt für eine gewisse Zeit den Flugverkehr auch bei einer weiteren Verschiebung der BER-Eröffnung bewältigen. Aber so ein Risiko ist wohl weder die brandenburgische Landesregierung, noch der Senat oder die Bundesregierung bereit einzugehen.