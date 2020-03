Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Der neue WLAN-Hotspot am Rathaus Erkner ist am Dienstag montiert worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Er soll gleich nach Anbringung freigeschaltet werden, wie Mitarbeiter Christian Kilinski von der Telekommunikations-Firma KSN aus Cottbus ergänzte. Er stieg bei Kälte und strahlendem Sonnenschein auf die Leiter, um die nötigen Vorrichtungen an der Stadtpark-Seite des Rathauses anzubringen.

Weitere neue Hotspots werden an der Stadthalle Erkner, am Jugendclub Haus am See, am Sportzentrum und am Polizeirevier Erkner installiert.