Ina Matthes

Berlin (MOZ) Die Arbeitsagenturen in Berlin und Brandenburg werden mit Anfragen zu Kurzarbeit überflutet. In Berlin hatten bis zum Dienstagmorgen 4648 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. 1310 Unternehmen waren es in Brandenburg.

Das geht aus Angaben der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die Nachfrage nach Kurzarbeitergeld ist innerhalb kurzer Zeit sprunghaft gestiegen: Bis Montagmorgen registrierten die Agenturen Anzeigen von 3475 Firmen in Berlin und 961 in Brandenburg.

700 Mitarbeiter zusätzlich

Die regionalen Agenturen für Arbeit haben sich in den vergangenen Tagen neu organisiert. Mitarbeiter aus anderen Bereichen wurden geschult, beschäftigen sich jetzt mit dem Thema Kurzarbeit. In Berlin beraten laut Bundesagentur mehr als 700 Mitarbeiter zusätzlich zu den durch die Corona-Krise ausgelösten Problemen, in Brandenburg 550.

In der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder) geben derzeit 40 Mitarbeiter an den Telefonen Auskunft. Der Informationsbedarf sei "ungebrochen hoch", sagt Jochem Freyer, der die Frankfurter Agentur für Arbeit leitet. Weit über 200 Nachfragen von Arbeitgebern aus der Stadt Frankfurt (Oder), den Kreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree gehen hier täglich ein. Ähnlich ist es in der Agentur für Arbeit in Eberswalde, die für den Barnim und die Uckermark zuständig ist. 30 Mitarbeiter halten hier die Telefon-Hotlines am Laufen, weitere zehn sind zusätzlich mit dem Bearbeiten von Anträgen beschäftigt. Täglich gehen mehr als 30 Anfragen von Unternehmen ein. Ein rasanter Anstieg aus der Sicht von Constanze Hildebrandt, der stellvertretenden Leiterin der Eberswalder Agentur. "Das ist eine Entwicklung, die in der vergangenen Woche für uns so noch nicht absehbar war." Hoteliers rufen vor allem an, Gastronomen, Händler aber auch Unternehmer aus der Dienstleistungsbranche. Hoffnungslos überlastet waren die Telefone in Eberswalde aber bisher noch nicht. "Die Kunden kommen durch", meinte Constanze Hildebrandt.

Unternehmen, die für März Kurzarbeitergeld beantragen wollen, müssen das bis 31. März tun. Das Geld wird rückwirkend erstattet. Allerdings zahlt der Staat nur 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent des Nettolohnes für die ausgefallenen Arbeitsstunden. Für viele Arbeitnehmer mit geringem Einkommen in Brandenburg kann das bedeuten, dass sie in Existenznot geraten, vor allem wenn für sie Kurzarbeit Null gilt, sie also nicht mal mehr teilweise arbeiten können. Besonders betroffen sind Menschen, die nur den Mindestlohn erhalten. Wer seinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren kann, solle sich umgehend bei dem für ihn zuständigen Jobcenter melden, rät Constanze Hildebrandt. Dort kann ein Antrag auf aufstockende Leistungen aus der sogenannten Grundsicherung gestellt werden. Vertreter beider Regionalagenturen versicherten im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sie alles tun, damit die Betroffenen schnell Unterstützung bekommen.

Der Bundestag will am Mittwoch über ein Sozialpaket entscheiden, das auch den Zugang zu Hartz-IV-Unterstützung erleichtert. Menschen in Kurzarbeit sollen außerdem in Bereichen, die notwendig sind für die Aufrechterhaltung von Infrastruktur und Versorgung aushelfen können. Dabei ist ein Zuverdienst bis zur Höhe des vorherigen Einkommens erlaubt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin Brandburg (DBG) begrüßt zwar den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld, der morgen im Bundestag beschlossen werden soll. Kritisch sehen die Gewerkschafter aber die Höhe des Kurzarbeitergelds. "60 Prozent Lohnersatz reichen für viele nicht zum Leben", sagt Nina Lepsius, Sprecherin des DGB Berlin-Brandenburg. Der DGB fordert deshalb, dass die 60 Prozent aufgestockt werden. Die Forderung richtet sich auch an die Arbeitgeber, die von Sozialleistungen komplett entlastet werden. In der Kfz-Branche beispielsweise haben Gewerkschaft und Arbeitnehmer eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent in Brandenburg beschlossen.

Doch nicht immer ist Kurzarbeit der Rettungsanker in der gegenwärtigen Krise. Die Arbeitsagenturen registrieren auch eine Zunahme der Arbeitslosigkeit. Noch sei sie moderat, heißt es.