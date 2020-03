Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Daheim bleiben, lautet dieser Tage die Devise, um der Corona-Pandemie Herr zu werden und weitere Ansteckungen zu vermeiden. Damit sich das gefährliche Virus nicht weiter ausbreitet, sind etliche alltägliche Dinge verboten, etliche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen bleiben geschlossen. Damit sich alle an die Regeln halten, schickt die Stadt Schwedt Mitarbeiter auf die Straße, um die Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen.

Patrick Fechner vom städtischen Gewerbeamt hat eine gute Nachricht: "Die meisten Menschen haben die Gefahr verstanden und halten sich an die Regeln", sagt er. Denn: Wer gegen die Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen und kann im schlimmsten Fall sogar in Haft genommen werden. Das Team der Stadt Schwedt überwacht aber nur die Regeln, zuständig ist am Ende das Gesundheitsamt des Landkreises.

Regeln großzügig ausgelegt

Gerade Gewerbetreibende hätten die Regeln zu Beginn der Pandemie großzügig zu ihren Gunsten ausgelegt, berichtet Fechner. Nach einem klärenden Gespräch habe es aber bei den meisten ein Einsehen gegeben, sodass bisher kein Fall an die Behörden in Prenzlau weitergeleitet werden musste.

Fechner selbst machte am Anfang der Woche Telefondienst. Es gibt viele Fragen. "Die Unsicherheit ist groß angesichts der vielen Veränderungen innerhalb kürzester Zeit", sagt er. Daher hätte das Team im Außendienst in den ersten Tagen die meisten Einzelhändler und Gastronomen besucht, um die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, das Deutschland fachlich durch die Pandemie manövriert, zu erläutern.

Offene Fragen gibt es auch bei Betrieben, die Angebote haben, die weiter erhalten bleiben dürfen und solche, die aktuell nicht mehr erlaubt seien. Die Stadt bietet über einen E-Mail-Verteiler an, stets über die aktuelle Entwicklung zielgerichtet die Gewerbetreibenden zu informieren. "Wir vermitteln aber auch ganz konkret Hilfsangebote für Unternehmen, die jetzt in Schieflage zu geraten drohen", sagt Fechner.

Besonders im Auge hat der Außendienst auch Spielplätze und beliebte Treffpunkte in der Stadt. Denn größere Menschenansammlungen sind derzeit verboten, es sei denn, es handelt sich um Familien, die in einem Haushalt leben, so die Vorgaben der Regierung vom Wochenende. Spielplätze seien mit Hinweisschildern ausgestattet. Doch nicht immer halten sich die Bürger an die Hinweise und Regeln.

Appell an Menschenverstand

"Wir appellieren dann zunächst an den gesunden Menschenverstand", sagt Fechner. In den meisten Fällen reiche das schon aus. Im Zweifel können aber auch Bußgelder verhängt werden. Für renitente Mitbürger, die absolut kein Einsehen haben, können in letzter Konsequenz auch Haftstrafen ausgesprochen werden. Fechner betont, dass sich die Stadt Schwedt jeweils eng mit dem Landkreis Uckermark abstimmt, damit es keinen Flickenteppich an behördlichem Eingreifen gebe.

Das Fazit von Patrick Fechner: "Die Schwedter haben mich in den vergangenen Tagen sehr positiv überrascht. Viele sind sehr bemüht, sich an die Vorgaben zu halten." Das lässt am Ende hoffen, dass die strengen Vorgaben in absehbarer Zeit gelockert werden können, wenn die Verbreitung des Coronavirus an Wucht verliert.