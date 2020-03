Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) André Vogel arbeitet beim Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) und ist ausgewiesener Kenner der militärischen Ereignissen in den letzten Kriegsmonaten, vor allem im Oder­gebiet.

Mit neuen Erkenntnissen und Fragestellungen wird André Vogel die neue Themenreihe des Stadtmuseums beim "Treffpunkt Pavillon" starten, sobald wieder Veranstaltungen gestattet sind. Die Veranstaltungsreihe steht 2020 unter einem Jahresmotto: Krieg & Frieden – 75 Jahre nach Kriegsende. Der ursprünglich für den 18. März geplante Auftaktvortrag ist wegen der aktuellen Corona-Lage allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Blick in die Nachkriegszeit

Zuvor richtet Andre Vogel aber einen Hilferuf an die MOZ-Leser. "Im Jahr 2015 wurde mir von einem Zuhörer meines damaligen Vortrages im Berlischky-Pavillon ein Hefter übergeben. Er enthielt die Erinnerungen seines Vaters oder Großvaters, der darüber berichtete, wie das Kriegsende und die ersten Nachkriegstage in Schwedt verlaufen sind. Beschrieben werden die Ereignisse ab Februar 1945. Noch viel detaillierter sind die Berichte über die ersten Nachkriegstage und –wochen. Wir erfahren, wie das Leben in Schwedt wieder in Gang gebracht wird. Wir erhalten Antworten auf Fragen wie: Wie und wo wohnten die Schwedter damals? Was bekamen sie zu essen? Wie verhielten sich die Sowjetarmee und die sowjetische Kommandantur?"

Leider ist ein kleiner Zettel mit Namen und Kontaktdaten aus dem Hefter verschwunden, sagt André Vogel bedauernd. "Ich möchte aber gern Kontakt mit dem Mann aufnehmen, der mir vertrauensvoll diese wichtigen Informationen überlassen hat. Sie sind ein Schatz. Ich habe nur noch den Ort Passow in Erinnerung, wo der Mann und seine Familie herstammen könnten, kann das aber auch nicht mehr beschwören. Ich würde ihn herzlich bitten, sich beim Stadtmuseum in Schwedt zu melden, damit wir in Kontakt treten können. Ich würde ihm gern noch einige Fragen stellen zu den Erinnerungen an das Kriegsende und die Nachkriegstage in Schwedt."

André Vogel will in seinem Vortrag zur Krieg-und-Frieden-Reihe verschiedene Schwerpunkte beleuchten, darunter das Leben der Zivilbevölkerung, die militärische Situation und die Kriegspropaganda. Der Auftaktvortrag trägt den Titel "Orden oder Deserteur? Situation am Ende des Krieges in Schwedt". Er beschäftigt sich mit der Zeit von Januar bis April 1945. Wie wurden junge Menschen an der Front motiviert? Wie ging die Wehrmacht mit Soldaten um, die in den letzten Kriegstagen nicht mehr als Kanonenfutter dienen wollten? Welche Zeugnisse gibt es im Stadtraum und welche Erinnerungen daran?