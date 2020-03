Eckhard Handke

Neuruppin 25 000 Menschen ließen es sich am 11. März vor 30 Jahren nicht nehmen zu hören, was ihnen der Gastredner und Altkanzler Willy Brandt (SPD) für die bevorstehende erste freie Volkskammerwahl mit auf den Weg geben wollte. "Diese zweite Phase der Verwirklichung der deutschen Einheit hängt dem Tempo nach nicht allein von uns ab", so ein Zitat aus Brandts Rede von 1990. Dem Altkanzler war bei Kaiserwetter ein überwältigender Empfang an dem sonnigen Sonntagnachmittag bereitet worden.

Schon Stunden zuvor waren die Ruppiner aus allen Richtungen zum damaligen Ernst-Thälmann-Platz, dem heutigen Bernhard-Brasch-Platz, geströmt, um sich die besten Plätze vor der Bühne zu sichern. Dort fand Willy Brandt deutliche Worte in Richtung der bundesdeutschen Regierung in Bonn: "Das haben auch die Klugscheißer in Bonn gemerkt, die zunächst geglaubt haben, mit Artikel 23 des Grundgesetzes, also dem bloßen Beitritt der DDR, sei alles andere zu überspielen." Der SPD-Politiker erklärte den Menschen, dass das nicht sein Ziel sei: "Das geht nicht. Wir dürfen es auch nicht wollen. Ich will keinen Anschluss, sondern einen Zusammenschluss. Aber ohne, dass unnötige Zeit verplempert wird." Zum Abschluss seiner Rede mahnte Brandt die Zuhörer, am 18. März 1990 bei der Volkskammerwahl die richtige Entscheidung zu treffen. "Da muss man hingehen, muss man sich entscheiden. Und ich plädiere dafür, die Kandidaten der Partei zu wählen, die noch nie Krieg oder Diktatur über unser Volk gebracht hat."