Simone Weber

Rathenow Am 18. März sollte im Obergeschoss des Kulturzentrums die Kunstausstellung "Mittenmang im Asphaltgrau – Die Facetten urbaner Malerei" des Großwudicker Malers Daniel Schröder eröffnet werden. Doch die bis 3. Mai geplante Ausstellung ist in Coronazeiten wegen der Schließung des Kulturzentrums noch nicht eröffnet worden.

"Kunstausstellungen leben von der Interaktion der Werke mit dem Publikum und dem Austausch mit dem Künstler. Auch ich lebe davon, dass ich für die Menschen male. Aber ich sehe mich nicht als Opfer. Wenn die Corona-Situation überwunden ist, geht das Leben mit neuem Elan weiter. Auch jetzt male ich, auch wenn die belebten Motive derzeit fehlen. Kreativität lebt auch von Einschränkung", so Daniel Schröder (40), als er wenige Tage vor der ausgefallenen Vernissage die Ausstellung im KuZ noch vorbereitete.

"An einem Bild male ich zwei bis vier, fünf Wochen. Zirka die Hälfte der gezeigten Gemälde entstanden gezielt für diese Ausstellung, die ich seit Herbst letzten Jahres vorbereitet habe. Sie zeigen ausschließlich Motive der Großstädte Berlin und Potsdam: einerseits das urbane, quirlige Leben in den Straßen der Hauptstadt und als Kontrast und Ruhepol dazu die Schlösser und historischen Bauten Potsdams mit deren Architektur und Fassadendetails. Die Bilder erzählen vom Alltag und von der Ästhetik eines menschengemachten Lebensraumes."

Um möglichen Besuchern doch einen Einblick in die Ausstellung mit seinen 30 Bildern zu geben, nahm Schröder eine Diashow und kleines Video auf. beides stellte er online.

Den Bezug zu Potsdam hat Daniel Schröder, seit dem er vor mehr als 15 Jahren Kunst und Geschichte im Lehramt studierte und teilweise in Berlin lebte, wo er immer noch Freunde hat. Der heute freischaffende Maler beobachtet genau und setzt erlebte Situationen in der Ruhe seines Ateliers in Großwudicke so gewissenhaft wie detailverliebt mit kräftigen und leuchtenden Acrylfarben um. Als Vorlage dienen ihm Fotos, mit einer kleinen Kamera gemacht, die er bei sich trägt und so den speziellen Moment "einfriert".

Seine Bilder sind immer authentisch, egal ob es sich dabei um einen belebten Platz oder um ein idyllisches Fleckchen handelt. Die Szenen sind lebensbejahend. "Ich kann nur malen, wenn ich gut drauf bin. Meine Bilder sind keine Gemütsbilder. Ich möchte keine Bilder malen, die eine depressive Stimmung verbreiten", macht Schröder klar. "Gerade das Leben in Berlin gibt mir immer wieder Impulse. In der Stadt lernt man viele interessante Ecken und Typen kennen. Aber auch das Havelland ist toll."

Schröder hielt 2017 das Denkmal für den Großen Kurfürsten in Rathenow malerisch fest. Um die Westhavelländer für einen bewussteren Blick für die Schönheiten ihrer Heimat zu animieren und Kunst stärker in ihren Alltag zu bringen, hat Daniel Schröder 2016 den Künstlerwettbewerb, mit Publikums- und Jurywertung, zur Rathenower Frühlingsgalerie initiiert. Selbst stellte er in der Boutique "Mode-Trend" von Andrea Grün in der Berliner Straße aus und saß an Galerie-Wochenenden dort auch selbst an der Staffelei. Die für den 4. und 5. April geplante Frühlingsgalerie 2020, es wäre die 16. Auflage gewesen, fällt wegen Corona aus.

Einen – digitalen – Einblick in Daniel Schröders künstlerisches Schaffen und eine Diashow mit den Bildern der zur Zeit nicht zugänglichen Ausstellung im KuZ bekommt man auf www.daniel-schroeder-art und das kurze Video aus der Ausstellung auf seinen sozialen Netzwerkkanälen. Sollte es nach dem 19. April schon möglich sein, kann die Ausstellung freilich im Kulturzentrum besichtigt werden.