René Wernitz

Rathenow (MOZ) In Folge der Corona-Krise würden vor allem Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer aufgrund der Einschränkungen im öffentlichen Leben in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, so der westhavelländische Landtagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke). Für diesen Personenkreis biete sein Rathenower Wahlkreisbüro nun Informationen und Unterstützung bei der Beantragung der Soforthilfe für Selbstständige oder gegebenenfalls Hilfe bei der Beantragung der Grundsicherung. Wegen der geltenden Regelungen zum Infektionsschutz sollte der Kontakt per E-Mail an buero.christian.goerke@mdl.brandenburg.de oder telefonisch unter 0174/9576113 erfolgen. Bei Bedarf kann auch ein persönliches Gespräch im Wahlkreisbüro, Märkischer Platz 2, verabredet werden.