Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Können die Besucher nicht ins Museum, muss das Museum zu den Besuchern kommen. Das ist die Grundidee, nach der sich mehrere Museen, darunter auch Liebenberg, zusammengetan haben, um ihre Ausstellungsstücke im Netz zu präsentieren.

Zu sehen ist dort auch die Alexanderschlacht, die Dr. Thomas Stiller hier zeigt. Die Schlacht ist ein Bildnis nach einer Kopie eines Fußbodenmosaiks, das 1831 bei Ausgrabungen in Pompeji gefunden wurde. Die Liebenberger Alexanderschlacht ist eine von nur drei Kopien, die nach dem Original entstanden sind. Karl Adolf zu Hertefeld, Herr auf Liebenberg, erwarb sie. Die zwei anderen befinden sich im Park von Sanssouci und in der Eremitage in St. Petersburg. Wer neugierig geworden ist, sollte sich unter https://short.museum-digital.de/globalegeschichten auf den virtuellen Weg zur Ausstellung machen.