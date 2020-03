Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Argid Rutenberg macht Mut – von ihrem Oranienburger Büro aus. Viel mehr ist in diesen nervenaufreibenden Zeiten nicht drin. Also macht sie Mut, wo sie kann. Das kann wiederum den Menschen, mit denen sie am Telefon spricht, sehr viel bedeuten. Eine vertraute Stimme zu hören, ein bisschen Normalität aufsaugen, etwas organisieren, klären, Tipps geben.

Argid Rutenberg ist Koordinatorin beim ambulanten Hospiz Oberhavel. 84 ehrenamtliche Begleiter sind normalerweise im Einsatz, um sich um Sterbende auf ihrem letzten Stück Lebensweg zu kümmern. Die Hälfte der Begleiter kann derzeit aber gar nicht rausfahren, denn Heime, das stationäre Hospiz und auch die Kliniken haben sich wegen der Ansteckungsgefahr abgeschottet. Die häuslichen Begleiter, die andere Hälfte der Ehrenamtlichen, "müssen und sollen selbst entscheiden, ob sie einen Hausbesuch machen, oder nicht", sagt Argid Rutenberg, "immer natürlich unter der Maßgabe, sich an alle Regeln zu halten", die derzeit wegen der Coronakrise gelten.

"Unsere Begleiter sind da sehr kreativ", sagt Rutenberg. Wenn einer ganz allein ist, werde beispielsweise ein Einkaufsservice organisiert. "Da wird ein Zettel vor die Tür gelegt und der Einkauf dann auf die Terrasse abgestellt", so die Hospiz-Mitarbeiterin. Sehr viel passiert aber übers Telefon. Denn auch mancher Sterbende will jetzt keinen Begleiter von draußen empfangen, auch aus Angst, sich noch anzustecken. Andere treffen sich draußen zum Spazieren: "1:1 mit Sicherheitsabstand", so Rutenberg.

Die Schulungen für die Begleiter sind abgesagt, genauso wie die Supervisionstermine der drei Hospiz-Mitarbeiterinnen. Rund um die Uhr ist allerdings das Notfall-Telefon besetzt. "Da wechseln wir uns ab", sagt Argid Rutenberg. Dann legt sie auf. Nur um im nächsten Moment wieder zum Hörer zu greifen, um Mut machen in unsicheren Zeiten.