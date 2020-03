Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Der polnische Gesundheitsminister Łukasz Szumowski hat am Dienstag noch einmal die Regeln beim Grenzübertritt verschärft.

Ab Freitag 0 Uhr müssen sich auch Berufspendler, die regelmäßig von ihrem Wohnort zur Arbeit ins Nachbarland pendeln, bei der Einreise nach Polen für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Das heißt, die Person darf das Haus nicht mehr verlassen, ansonsten drohen hohe Geldstrafen.

Dies betrifft zehntausende polnische Beschäftigte, die in Brandenburg, Berlin und anderen grenznahen Regionen arbeiten. Es betrifft aber auch Personen, die in Deutschland leben und in Polen arbeiten. Diese waren bisher von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Weiterhin ausgenommen von der Quarantänepflicht sind offenbar Berufskraftfahrer.

Die Verordnung des Gesundheitsminister sieht vor, dass die örtliche amtsärztliche Stelle auf Antrag des Beschäftigten Bescheinigungen über die Quarantänepflicht ausstellt.

Ähnliche Einschränkungen für Pendler gelten bereits in Tschechien.

Der Słubicer Bürgermeister Mariusz Olejniczak hatte vergangene Woche den Wojewoden Waldyslaw Dajczak in Gorzów gebeten, den Grenzverkehr einzuschränken auch für pendelnde Berufstätige, weil man aufgrund der deutliche höheren Infektionsraten in Deutschland im polnischen Grenzgebiet Angst vor Ansteckung fürchteten.

Die Grenzkontrollen wurden bis zum 13. April verlängert.