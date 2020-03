Bärbel Kraemer

Groß Briesen 6.000 Krokusse recken in diesen Tagen entlang der Hauptstraße von Groß Briesen ihre Blütenköpfe der Sonne entgegen. Der Ort, der über Jahrzehnte als "Dahliendorf" von sich reden machte und Jahr für Jahr zum Sommerausklang hunderte Besucher anlockte, hat mit den Frühblühern eine neue blumige Attraktion.

Die gelb, weiß und lavendelblaue Blütenpracht erstreckt sich auf einer Länge von etwa 1.000 Metern und zieht sich beidseits der Hauptstraße durch das gesamte Dorf.

Damit die Blüte möglichst lang anhält, erfolgte der Kauf mit viel bedacht. Und so entschieden sich die Groß Briesener für 3.000 gelbe, 1.500 lavendelblaue und 1.500 weiße Krokusse, die nach und nach ihre Blüten entfalten.

"Jetzt, wo so viele schlimme Dinge durch die Medien gehen und niemand weiß, was noch auf uns zu kommt, ist es einfach nur schön, die Blütenpracht anzusehen", sagt Christiane Herm. Die Idee dafür entstand im vergangenen Jahr - nachdem der Ausbau des Gehwegs entlang der Hauptstraße durch die Stadt beendet und die erstmalige schriftliche Erwähnung des Dorfes gefeiert worden war.

Die 6.000 Frühlingsboten wurden quasi eine Art nachträgliches Geburtstagsgeschenk. "Unser Feuerwehrverein hat den Kauf der Zwiebeln gesponsert", betont Christiane Herm. Ehemann Wolfgang und Tochter Verena, Marianne Vogel und Manuela Serig, Gisela Popp und Roswitha Kabelitz, Monika Brandenburger und Siegfried Mehne gehörten im Spätherbst zu den fleißigen Helfern, die die 6.000 Frühblüher in die Erde brachten. Bei der Vorbereitung des Bodens für die Pflanzung halfen wiederum die Mitglieder des Feuerwehrvereins.

Und so entstand ein Gemeinschaftswerk, dass das Dorf wieder ein Stück mehr zusammenschweißt. Auch wenn infolge der Coronakrise in Groß Briesen wie anderswo aktuell deutlich weniger Leute auf den Straßen anzutreffen sind, sind die frühlingsfrischen Farbtupfer entlang der Hauptstraße im Dorf in vieler Munde. Das bunte Blütenband zieht die Blicke magisch an und ist zwischenzeitlich bereits zigmal abgelichtet worden. In diesem Zusammenhang werden der örtliche Feuerwehrverein als auch die engagierten Blumenpflanzer immer wieder mit vielen Dankesworten bedacht. Und die winzig kleinen Frühblüher? Die stiften in sorgenvoller Zeit ein wenig Frieden und machen Hoffnung.

Schließlich haben die Groß Briesener in diesem Jahr noch einiges vor. Die Freiwillige Feuerwehr kann ihr 90jähriges Bestehen feiern und im Rahmen der Maibaumaufstellung soll im Dorf eine Bücherzelle eingeweiht werden.