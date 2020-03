Kriminelle in Coronazeiten

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) "Aus aktuellem Anlass weist der Landkreis Havelland darauf hin, dass das havelländische Gesundheitsamt keine unangekündigten Hausbesuche macht. Bürgerinnen und Bürger sollten niemanden ohne Ausweis und ohne Anmeldung in ihre Wohnung lassen", warnt der Landkreis. Das Gesundheitsamt würde derzeit nur in dringenden Fällen Hausbesuche machen. Die betroffenen Bürger würden darüber aber vorab informiert. Auch der Anlass werde im Vorfeld besprochen. "Wer sich unsicher ist, sollte das Gesundheitsamt kontaktieren und sich rückversichern", so der Rat aus der Kreisverwaltung.

Dem Gesundheitsamt sei bereits Ende der vergangenen Woche bekannt geworden, dass offenbar Trickbetrüger unterwegs sind, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben und sich so Zugang zu Wohnungen verschaffen.