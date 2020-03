Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Humanistische Freidenkerbund Havelland e.V. ist im Landkreis für Jugendfeiern zuständig. In der Vorbereitung auf die Feststunden vermittelt er unter anderem soziale Kompetenz. "Angesichts der weiterhin steigenden Verbreitung des Corona-Virus nehmen wir unsere Verantwortung für die Gesellschaft ernst und üben Solidarität mit den gesundheitlich angreifbareren Gruppen der Bevölkerung", schreibt nun der Bund in einem offenen Brief. Darin richtet er sich an Jugendliche und ihre Familien. Es wird erklärt, dass die anstehenden Jugendfeiern auf das kommende Jahr verschoben werden. "Allen Jugendlichen und ihren Familien, die zur Jugendfeier 2020 angemeldet sind, werden wir einen Ersatztermin im Frühjahr 2021 mitteilen", so Volker Mueller, Vorsitzender des Humanistischen Freidenkerbunds.