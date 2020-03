René Wernitz

Rathenow (MOZ) Rathenow wird 2020 nicht von schwedischen Truppen erobert, auch die Befreiung der Stadt durch kurfürstliche Truppen fällt aus. Die Organisatoren des jährlichen Historienspektakels am Kirchberg, das Ereignisse vom Juni 1675 in den Mittelpunkt rückt, ziehen die Notbremse. "Die Lage aufgrund der Coronapandemie behindert zum Einen die Vorbereitungen massiv, und zum Anderen ist noch nicht einmal klar, ob bis zum ursprünglichen Veranstaltungstermin überhaupt wieder Feste mit größeren Menschenmengen stattfinden dürfen", so Jens Hubald. Daher werde nun bereits für 2021 geplant.

Dies habe den Vorteil, dass man noch mal gezielter auf Schauspielgruppen, Künstler, Schulen und Musiker zugehen kann, um den darstellerischen Teil der Veranstaltung aufzuwerten, wie Hubald meint. Auch könne noch mal ein Aufruf erfolgen, die Veranstaltung mit anderen Talenten zu unterstützen: etwa Kostüme nähen und Kulissen basteln. Ferner werden weitere Darsteller, Handwerker und Händler gesucht. Interessierte wählen die 03385/596553 oder schreiben eine E-Mail an jens.hubald@stadt-rathenow.de.