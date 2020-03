MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus (SARS-CoV-2, Erkrankung: Covid-19) breitet sich in Berlin und Brandenburg aus. Alle wichtigen Infos gibt es in einem Newsblog / Newsticker / Liveticker.

25. März

Zu früh für Bewertung der Eindämmungsmaßnahmen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält sich mit einer Bewertung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland zurück. „Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen“, sagte Institutschef Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Im Moment sei es zu früh, um diese Aussagen belastbar treffen zu können. Deutschland stehe erst am Anfang der Epidemie, bekräftigte Wieler. Wie sie sich weiter entwickle, sei völlig offen. Die Zahl der gemeldeten Fälle steige weiter an. Am Montag hatte er von dem ersichtlichen Trend gesprochen, dass die exponentielle Wachstumskurve etwas abflache, dies aber noch nicht bewerten wollen.

Gesundheitssystem in Berlin spätestens zu Ostern an Kapazitätsgrenze

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat ein Maßnahmenpaket zur Schadensbegrenzung in der Coronakrise gefordert. Nötig seien mehr Schutzausrüstung, ein Ausbau spezieller Versorgungsstrukturen für Infizierte sowie ein finanzieller Ausgleich für das Verschieben nicht dringlicher Eingriffe, schreibt die KV in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Darin mahnt die Interessenvertretung von unter anderem etwa 6800 niedergelassenen Ärzten: „Die Überforderung unseres Gesundheitssystems lässt sich nach heutigem Stand bereits nicht mehr abwenden.“ Hochrechnungen zufolge komme das Gesundheitssystem in Berlin „spätestens zu Ostern“ an seine Grenzen. Dann seien die Intensiv-und Beatmungskapazitäten bereits überbelegt und es würden weitere gebraucht.

Bisher 8000 Anfragen für das Soforthilfeprogramm in Brandenburg

Das teilte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg, Steffen Kammradt, mit. Seit Mittwoch den 25. März um 9.00 Uhr können Klein- und Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler die Mittel beantragen. Sie sollen kurzfristig ausgezahlt werden. Anträge können über das Wirtschaftsministerium und die Investitionsbank gestellt werden. Mehr als 90 Prozent derjenigen, die bisher Anfragen stellten, haben laut WFBB weniger als 10 Beschäftigte.

Erstkommunionfeiern im Erzbistum Berlin bis 15. Mai ausgesetzt

Die für die kommenden Wochen geplanten Erstkommunionfeiern des Erzbistums Berlins sind aufgrund der Corona-Krise verschoben worden Bis zum 30. April wurden in dem Erzbistum, zu dem auch Teile Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns gehören, alle Veranstaltungen abgesagt, wie das Erzbistum auf seiner Webseite mitteilte.

Berliner decken sich mit Lebensmitteln aus Supermärkten in Brandenburg ein

Viele Menschen kaufen immer noch mehr Lebensmittel, als sie benötigen. Ein Supermarkt-Chef aus dem Landkreis Barnim spricht über die Auswirkungen: "Es scheint wie in der schlechten Zeit früher den Effekt zu geben, dass die Leute über Land fahren, um sich einzudecken. Der Effekt ist dann, dass frisch eingeräumte Regale innerhalb einer Stunde wieder leer sind."

Kleinere Verstöße gegen neue Regeln, keine Corona-Partys in Berlin

Probleme gibt es in Berlin eher noch mit Grauzonen und der Interpretation der Vorgaben. Es gibt noch Geschäfte, die erlaubtes Gewerbe mit unerlaubtem vermischen. Da ist zum Beispiel die Western Union Filiale mit integriertem Juwelier. "Da muss man aber zwischen Schmuckverkauf und Geldtransfer strickt trennen", erklärt ein Polizeisprecher. Das gleiche gelte für das Schuhgeschäft mit angeschlossenem Schlüsseldienst. Dort dürfen die Mitarbeiter weiterhin Türen öffnen, aber nicht Stiefel verkaufen.

Befürchtung: Coronakrise führt zu mehr sozialen Konflikten

In Berlin wird durch die derzeitigen Einschränkungen des Alltags mit einer Zunahme der Spannungen in Familien gerechnet. Das Zusammensein auf engem Raum könne in der Coronakrise dazu führen, dass soziale Konflikte eher eskalierten, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit. „Wir stellen uns in dieser Zeit darauf ein, dass Straftaten der häuslichen Gewalt deutlich zunehmen werden.“ Für diese Fälle werden demnach trotz der Pandemie Kapazitäten bei der Staatsanwaltschaft bereitgehalten - ebenso bei Zivilgerichten.

Der Zoo in Eberswalde richtet sich auf Worst-Case-Szenario ein

Zu den Vorbereitungen auf ein etwaiges Worst-Case-Szenario, also auf den schlimmsten Fall, gehört auch, dass die Kollegen gebeten werden, einen Koffer mit Kleidung, Waschtasche und Co. für zwei Wochen mitzubringen. So dass im äußersten Notfall die Mitarbeiter zwei Wochen im Zoo übernachten könnten.

Anträge auf Finanzhilfe können in Brandenburg gestellt werden

Kleinunternehmer, Freiberufler und Geschäftsinhaber in Brandenburg, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können ab sofort wirtschaftliche Unterstützung vom Land Brandenburg in Anspruch nehmen.

Brandenburger Ministerin wirbt für Augenmaß bei Beschränkungen in der Corona-Krise

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) fordert Augenmaß: „Wir haben jetzt sehr drastische Maßnahmen an den Start gebracht“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „In einer Demokratie und in einem Rechtsstaat noch weiter zu gehen, fände ich schon schwierig.“ Maßnahmen dieser Intensität könnten nicht über Wochen und Monate durchgehalten werden. Die Ministerin wirbt für möglichst einheitliche Beschränkungen, zeigt aber auch Verständnis für weitergehende Regelungen wie in Bayern.

24. März

Brandenburger halten sich größtenteils an die Corona-Regeln

In Brandenburg wurden bisher wenig Bußgelder für Verstöße verordnet. Die Bevölkerung hält sich an die Vorgaben der Kontaktsperre und nehmen Rücksicht auf ihre Mitmenschen.

Fünf Corona-Abstrichstellen im MOL eingerichtet

Insgesamt 25 Haus- und Fachärzte aus der Region haben sich zusammengetan und versorgen Menschen an fünf Corona-Abstrichstellen. Dort können schnell und kontrolliert Abstriche von Patienten genommen werden, um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu überprüfen.

Polen setzt an der Grenze zu Frankfurt (Oder) eine Hilfsarmee ein

In den schwierigen Zeiten der Coronapandemie setzt Polens Regierung auf stark verschärfte Kontrollen an der Grenze und lässt nur wenige Menschen passieren.

443 Coronavirus-Infektionen in Brandenburg - 58 neue Fälle

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich weiter erhöht. Am Dienstag (Stand 15.00 Uhr) waren 443 Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Damit sei die Zahl der Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, innerhalb von 24 Stunden um 58 gestiegen. In Kliniken behandelt werden den Angaben zufolge deswegen 37 Menschen, darunter drei Patienten, die künstlich beatmet werden müssen. Weiterhin ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Die meisten Infektionen hat derzeit der Landkreis Märkisch-Oderland, wo 53 Fälle bestätigt wurden, gefolgt von den Landkreisen Oder-Spree mit 49 und Barnim mit 46 sowie der Landeshauptstadt Potsdam mit 41. Die wenigsten Infizierten meldete der Kreis Prignitz mit vier Fällen. Ebenfalls im einstelligen Bereich befinden sich Frankfurt (Oder) und der Landkreis Uckermark mit jeweils fünf bestätigten Infektionen sowie Ostprignitz-Ruppin mit sieben.

Hunderttausende fordern in Berlin Grundeinkommen in Corona-Krise

Rund 390.000 Unterzeichner fordern wegen der Corona-Krise im Internet in einer an Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gerichteten E-Petition die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für sechs Monate.

Durch Corona-Krise geschädigte Mieter sollen nicht auf der Straße stehen

Im Mietrecht herrschen strenge Sitten: Wer nur zwei Monate in Folge die Miete nicht zahlt, dem kann der Vermieter fristlos kündigen. Das gilt für Privatleute genauso wie für Gewerbetreibende und Selbständige. Um vielen Bürgern die Sorge zu nehmen, wegen der Corona-Epidemie auf der Straße zu stehen, will der Bundestag am heutigen Mittwoch kurzfristige Ausnahmen beschließen.

Isolation in Oberhavel sorgt zunehmend für psychische Probleme

Mit den seit Montag verschärften Ausgangsbeschränkungenund der damit einhergehenden weitreichenden Isolation vieler Menschen häufen sich beim Gesundheitsamt in Oberhavel Anfragen verunsicherter Bürger.

Gemeindevertreter von Birkenwerder treffen sich trotz Corona-Pandemie

Unter höchsten Sicherheitsstandards findet am 31. März im Rathaus Birkenwerder eine Sondersitzung der Gemeindevertretung (GVV) statt. Das sei trotz der geltenden Corona-Einschränkungen möglich, teilte Gemeindevertretervorsteherin Katrin Gehring (CDU) mit.

Absage der Abiprüfungen auch in Berlin möglich

Ob und wann in Berlin in diesem Jahr die Abiturprüfungen stattfinden, ist wegen der Coronakrise unsicher. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) plant eine Absage aller Schulabschluss-Prüfungen einschließlich jener für das Abitur. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) teilte am Dienstag dazu mit, sehr gut möglich sei, dass die Länder in diesem Jahr einen alternativen Weg zum Abitur verabreden müssten. Laut Scheeres konnten sich Bundesländer mit spätem Start der Sommerferien mit einer Verschiebung zunächst etwas Zeit erkaufen. "Bei uns beginnen die Sommerferien planmäßig Ende Juni, für eine Verschiebung der Prüfungen fehlt damit der zeitliche Spielraum.“ Deshalb bereite sich Berlin sicherheitshalber auch auf eine unverhofft positive Entwicklung der Lage vor, die reguläre Prüfungen an den ursprünglich geplanten Terminen erlauben würde. Zwei Hamburger Schüler hatten angesichts der Pandemie bereits eine Petition zur bundesweiten Absage der Abitur-Prüfungen gestartet. Die beim Internetportal „change.org“ veröffentlichte Petition haben bis Dienstagnachmittag rund 76.000 Unterstützer unterzeichnet.

Brandenburg sagt Traditionsveranstaltungen wegen Corona ab

Wegen der Corona-Pandemie hat das Land Brandenburg eine Reihe von traditionellen Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft derzeit die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BRALA, die Brandenburger Landpartie, den Brandenburger Sommerabend und die Deutsch-Polnischen Medientage, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mitteilte. „Im Interesse der Sicherheit der Menschen und zur Eindämmung der Pandemie blieb uns leider keine andere Wahl“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Erster Corona-Fall in der Berliner SPD-Fraktion

In der Berliner SPD-Fraktion gibt es einen ersten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus. Das habe eine ärztliche Untersuchung am Dienstag bestätigt, teilte ein Sprecher der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit. Dabei handle es sich um den Abgeordneten Frank Zimmermann, der auch zum Fraktionsvorstand gehört und innenpolitischer Sprecher ist. „Ich bin positiv auf Covid19 getestet worden“, sagte Zimmermann laut der Mitteilung. „Das Ergebnis habe ich heute erhalten. Mir geht es sehr gut, ich bin aber vorläufig in häuslicher Quarantäne.“

Bauern fordern wegen Corona-Krise Aufschub für strengere Düngeregeln

Deutschlands Bauern fordern in der Corona-Krise, strengere Regeln fürs Düngen noch aufzuschieben - doch der Bundesrat soll nun sogar eine Woche früher darüber entscheiden als geplant. Bereits am kommenden Freitag soll die Verschärfung der Dünge-Verordnung zum Schutz des Grundwassers die Länderkammer passieren.

Berliner Flughäfen leiten Kurzarbeit ein

Nach dem Einbruch der Passagierzahlen in der Corona-Krise schicken die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ihre 2200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die kürzere Arbeitszeit solle Entlassungen vermeiden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Flughafengesellschaft werde das gesetzliche Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettoentgelts aufstocken, bei Alleinerziehenden auf 90 Prozent. Der Flugbetrieb in Tegel und Schönefeld sei innerhalb weniger Wochen um über 90 Prozent eingebrochen, erklärte das Unternehmen. „Es geht uns gemeinsam darum, in der schweren Zeit die Kolleginnen und Kollegen gesundheitlich vor dem Virus zu schützen, sie finanziell abzusichern und die Arbeitsplätze für die Zukunft zu erhalten“, erkärte Betriebsratschefin Claudia Heinrich.

Vermietern drohen derzeit keine Sanktionen bei Verstoß gegen Informationspflicht

Verstoßen Vermieter gegen Informationspflichten aus dem neuen Mietendeckel-Gesetz müssen sie derzeit keine Sanktionen befürchten. Das gelte zunächst für sechs Monate, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das Mitte Februar in Kraft getretene Gesetz schreibt zum Beispiel vor, dass Vermieter ihren Mietern bis Mitte April unaufgefordert darüber Auskunft geben müssen, wann die Wohnung erstmals bezugsfertig war oder auch über andere Faktoren, die für die Berechnung der Mietobergrenze eine Rolle spielen.

BASF plant in Schwarzheide Produktion von Desinfektionsschutz

Der Chemiekonzern BASF in Schwarzheide plant die Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln als Reaktion auf Engpässe in der Corona-Krise. Momentan sei man in der Phase, das bis zum Ende der Woche zu überprüfen. Noch fehlten behördliche Freigaben.Probleme bereitet dem Unternehmen am Standort Schwarzheide allerdings noch die Zulieferung der benötigten Rohstoffe für die Produktion des Desinfektionsschutzes. Da gebe es derzeit Engpässe.

RFT kabel verschiebt Abschaltung von Analogkabel

Die Coronakrise zwingt viele Menschen dazu, Zuhause zu bleiben. Der Brandenburgische Netzbetreiber RFT kabel sieht daher von der geplanten Abschaltung von Analogkabel vorerst ab. Alle Details hierzu finden Sie im Interview mit RFT-Geschäftsführer Stefan Tiemann.

In Woltersdorf und Erkner läuft Nachbarschaftshilfe an

Die Woltersdorferinnen Hannah Scheibner und Jana Barche sind gerade dabei, eine Corona-Unterstützungsgruppe aufzubauen. "Initiative Woltersdorf zusammen und zuversichtlich gegen Corona" haben sie sie genannt. Auch in Erkner gibt es Bestrebungen.

Bauarbeiten auf Tesla-Gelände in Grünheide bei Berlin gehen auch in Corona-Krise weiter

Die Bauarbeiten auf dem Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla bei Berlin gehen trotz der Beschränkungen infolge der Corona-Krise weiter. Derzeit erfolgten Planierungsarbeiten, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Dienstag. Der Autobauer hatte Anfang März erklärt, dass der Zeitplan für den Bau des Werks bisher wegen der Coronavirus-Krise nicht gefährdet sei. „Wir haben keine negativen Signale von Tesla“, bestätigte die Ministeriumssprecherin. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hofft für Mitte April auf den ersten Spatenstich. Rund 360 Einwände waren gegen das Vorhaben eingegangen. Die abschließende Genehmigung steht noch aus. Eine öffentliche Anhörung wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Finanzministerin: Rückzahlung für Brandenburger Unternehmen

Das Land Brandenburg zahlt Unternehmen in der Corona-Krise ihre bereits geleistete Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung zurück. Steuerpflichtige, die wirtschaftlich von den Folgen der Pandemie betroffen sind, können ab sofort bei ihrem Finanzamt einen Antrag auf Erstattung dieser Zahlung für das Jahr 2020 stellen, wie Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Dienstag in Potsdam mitteilte. „Die Sondervorauszahlungen werden damit "auf Null gestellt", gezahlte Beträge werden von den Finanzämtern in voller Höhe erstattet“, erklärte sie. „Damit verschaffen wir Unternehmen, die in eine wirtschaftliche Schieflagen geraten sind, dringend benötigte Liquidität.“

Berliner Hochschulen wollen digital ins Sommersemester starten

Vorlesungen, Seminare und Prüfungen soll es für Berliner Studenten trotz Corona pünktlich zum Sommersemester wieder geben. Dazu wird an digitalen Angeboten gearbeitet. „Die Hochschulen werden alles in ihrer Macht Stehende organisieren, um für die mehr als 150.000 Studierenden kontaktlose Formate zu entwickeln und, wo möglich, beginnend zum 20. April 2020 umzusetzen“, sagte Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität (TU) und Vorsitzender der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen, am Dienstag. „Das Ausrufen eines generellen Nichtsemesters halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für kontraproduktiv. Das Signal der Berliner Hochschulen heißt stattdessen: Ermöglichung und digitaler Aufbruch“, betonte er. Die Berliner Landesregierung unterstützt mit zehn Millionen Euro die Hochschulen der Hauptstadt mit einem Sofortprogramm beim Ausbau des digitalen Lehr- und Prüfungsbetriebs. Das Geld soll in zusätzliche IT-Infrastruktur fließen, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte.

Berliner Senat schafft in Coronakrise Unterkünfte für Obdachlose

Berlin schafft in der Coronakrise Unterkünfte für Obdachlose, um diese besser vor dem Virus zu schützen. Zunächst soll Platz für 350 Menschen bereitstehen, wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag ankündigte. In einem ersten Schritt soll demnach eine Jugendherberge mit 200 Plätzen in der Kluckstraße in Tiergarten hergerichtet werden. Als zweiter Standort ist die bisherige Kältehilfeeinrichtung in der Storkower Straße in Pankow mit bis zu 150 Plätzen geplant.

Ernte im Homeoffice - Polizei in Berlin entdeckt fast 40 Gläser Marihuana

Fast 40 kleine, gut verschraubte Marmeladen- und Gemüsegläser voll Marihuana entdeckte die Berliner Polizei in einer Wohnung, die wegen eines Brandes geöffnet werden musste. „Nein, das ist nicht das Ergebnis eines #Cannabis-#Hamsterkauf“, schrieb die Polizei am Dienstag bei Twitter. „Sondern wohl die Ernte, die eine Frau in #Pankow im "#HomeOffice" eingefahren hat.“

THW soll Berliner Tafel unterstützen

Die Berliner Tafel wird bis auf weiteres vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Das THW stelle zwei Lastwagen nebst Fahrern zur Verfügung, um Lebensmittel nicht zuletzt von Supermärkten abzuholen und zur Tafel zu bringen, kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Auf diese Weise solle die Versorgung bedürftiger Menschen sichergestellt werden, an die die Tafel täglich Lebensmittel abgibt. Die Kooperation mit dem THW soll nach ihren Worten zunächst zwei bis vier Wochen laufen und etwa 30.000 Euro koste.

Berliner Senat informiert zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie

Kenia-Koalition verdoppelt Mittel für Rettungsschirm

Brandenburg wird seinen geplanten Rettungsschirm auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Darauf verständigten sich die drei Regierungsfraktionen SPD, CDU und Grüne am Dienstag. Ursprünglich war von einem Umfang von 500 Millionen Euro ausgegangen worden. In der vergangenen Woche stellte der Haushaltsausschuss angesichts der Corona-Krise die Notlage des Landes fest. Damit können zusätzliche Kredite ungeachtet der Schuldenbremse aufgenommen werden. Die erste grobe Schätzungen werde nicht ausreichen, so die Begründung für die geplante Erhöhung des Rettungsschirmes. Beschlossen werden soll er in der Plenarsitzung am 1. April.

Zahl der Corona-Fälle in Märkisch-Oderland bleibt konstant

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Erkrankungen ist auch am Dienstag mit 47 konstant geblieben. Acht Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Darüber informierte Thomas Berendt im Lagebericht des Landkreises Märkisch-Oderland. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle ist von 377 auf nunmehr 412 gestiegen, 396 Menschen befinden sich in häuslicher Isolation. 97 Menschen konnten aus häuslicher Isolation entlassen werden.

Mehr Schutzmaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte in Corona-Zeiten

Wegen der Corona-Pandemie hat die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) des Landes Brandenburg den Gesundheitsschutz in den vier Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende verstärkt. So wurden etwa in zwei Einrichtungen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen, die speziell auf eine Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz ausgerichtet.

Ernst von Siemens Kunststiftung fördert Freiberufler wegen Corona

Zur Unterstützung freiberuflicher Museumswissenschaftler in der Coronakrise legt die Ernst von Siemens Kunststiftung kurzfristig ein Förderprogramm auf. Damit soll Restauratoren und Wissenschaftlern unbürokratisch geholfen werden, wie die Stiftung am Dienstag in Berlin mitteilte. Je nach Projekt will die Stiftung zwischen 2000 und 25.000 Euro „für begrenzte Restaurierungsprojekte und die wissenschaftliche Arbeit an Ausstellungskatalogen, Bestandskatalogen oder Werkverzeichnissen“ beisteuern.

Filmpark Babelsberg startet wegen Corona später in die Saison

Der Filmpark Babelsberg hat seinen Saisonstart verschoben. Eigentlich sollte der Filmpark vom 1. April an bis Ende Oktober geöffnet sein. „Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Gäste genießt höchste Priorität“, heißt es auf der Internetseite. Bislang gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit und seien während der gesamten Saison 2020 einlösbar. Schulen und Gruppen mit datierter Buchung könnten kostenfrei auf ein anderes Datum umbuchen. .

Olympia wird wegen Corona-Pandemie um ein Jahr verlegt

Die Olympischen Spiele in Tokio sollen um ein Jahr verlegt werden. Der japanische Premierminister Shinzo Abe sagte nach einem Telefongespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach, Bach habe diesem Vorschlag zu 100 Prozent zugestimmt.

Weiterer Corona-Fall in der Uckermark bestätigt - Zahl der Infizierten steigt auf sieben

In der Uckermark ist ein weiterer Corona-Fall bestätigt worden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamtes um eine 53-jährige Frau aus Templin, die aus einem Risiko-Gebiet zurückgekehrt war. Sie befindet sich in Quarantäne. Damit hat der Kreis jetzt sieben offiziell bestätigte Fälle. Zwei Corona-Infizierte aus Schwedt sind ins Asklepios-Klinikum gekommen und werden aufgrund ihres Gesundheitszustands dort stationär betreut.

Brandenburgs Kindertagespfleger sollen diese Woche ihren Betrieb einstellen

Das sieht eine Empfehlung des Bildungsministerium vor. Bei der Schließung der Kitas war diese Betreuungsform zunächst ausgenommen worden. Da die Tagespflegepersonen bis zu fünf Kinder betreuen, sei das Infektionsrisiko zu hoch, sagt Kristy Augustin, stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes der Kindertagespflege. Sie geht davon aus, dass die Finanzierung der rund 1000 Tagespflegeeinrichtungen über die Kreise weiter läuft. Eine einheitliche Schließung zu Beginn der Woche sei nicht von allen Kreisen umgesetzt worden, einige ziehen mit den entsprechenden Verordnungen erst im Laufe der Woche nach, erklärte Augustin.

Polizei geht in Berlin gegen Verstöße des Kontaktverbotes vor

Eine ganze Reihe von Verstößen gegen die neuen Kontaktverbote sind von der Berliner Polizei festgestellt und angezeigt worden. In der Nacht zu Dienstag waren es zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem gab es am Dienstag tagsüber und in der Nacht insgesamt 70 Strafanzeigen vor allem gegen Imbissbesitzer und Bäckereien, die Menschen in ihren Räumen essen ließen. 44 Läden wurden geschlossen.

Internist in Neuenhagen bietet Online-Sprechstunden an

Diese Woche noch geht die digitale Sprechstunde von einer Arztpraxis in Neuenhagen online, in der Patienten über Skype und Smartphone direkt ins Sprechzimmer zugeschaltet werden. Am Telefon und per Videoübertragung lassen sich genauso gut Arztgespräche führen, sagt der Arzt Dr. Holger Andree. Für Ältere ohne Internetzugang und mobil Eingeschränkte mache er momentan keine Hausbesuche, jedoch seien neben Arztgängen auch Krankentransporte möglich.

Auf diesen Linien fahren in Brandenburg weniger oder keine Züge

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg schränkt angesichts der Corona-Krise sein Angebot seit Dienstag weiter ein. Welche Bahn-Linien konkret betroffen sind, ist hier nachzulesen.

Stadtfest in Eisenhüttenstadt wird abgesagt

Die Stadt Eisenhüttenstadt und die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH haben aufgrund der aktuellen Lage die Durchführung des Stadtfestes 2020 abgesagt. Hauptbeweggrund ist, dass durch die zahlreichen Rechtsverordnungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus viele Sponsoren, ob große, kleine und mittlere Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende und viele Einzelspender, vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen.

429 Coronavirus-Infektionen in Brandenburg - 54 neue Fälle

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich weiter erhöht. Am Dienstagmorgen (Stand 8 Uhr) waren 429 Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Damit sei die Zahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, innerhalb von 24 Stunden um 54 gestiegen. In Kliniken behandelt werden den Angaben zufolge deswegen 34 Menschen, darunter acht Patienten, die intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden müssen. Weiterhin ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Die meisten Infektionen hat derzeit der Landkreis Märkisch-Oderland registriert, wo 49 Fälle bestätigt wurden, gefolgt von den Landkreisen Barnim und Oder-Spree mit jeweils 46 sowie der Landeshauptstadt Potsdam mit 41. Die wenigsten Infizierten meldete der Kreis Prignitz mit einem Fall. Ebenfalls im einstelligen Bereich befinden sich Ostprignitz-Ruppin mit sieben Fällen, Frankfurt (Oder) mit fünf und Uckermark mit vier.

Gericht weist Eilantrag eines Potsdamers gegen Corona-Maßnahmen ab

Ein Potsdamer wollte die seit Montag geltenden Einschränkungen aufgrund des Coronavirus nicht hinnehmen - vor Gericht ist er damit aber gescheitert. Seinen Eilantrag gegen die Maßnahmen wies das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ab. Die in der Rechtsnorm bestimmten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verletzten den Antragssteller insbesondere nicht in seinem Recht auf Freizügigkeit, teilte das Gericht mit. Der Beschluss sei unanfechtbar.

Behörden in Berlin stoppen Umzug von Flüchtlingen in neue Unterkunft

Wegen der Coronakrise haben die Berliner Behörden den geplanten Umzug von 170 Flüchtlingen in eine neue Unterkunft vorläufig auf Eis gelegt. Angesichts der nun geltenden Kontaktsperre zur Eindämmung des Virus könne die Unterkunft in der Gerlinger Straße in Neukölln vorerst nicht wie geplant leergezogen werden, teilte die Sozialverwaltung mit. Dies wiederum könnte Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau haben: Denn nach Schließung der Unterkunft sollen auf dem Gelände im Stadtteil Buckow 900 kommunale Wohnungen entstehen.

Brandenburger Ärzten fehlen Schutzmasken

Die Ärzte in Brandenburg brauchen nach eigener Aussage mehr Schutzmaterial im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Peter Noack, bezeichnete die Lage als „höchst angespannt“. Die Lieferung von 50 000 Schutzmasken am vergangenen Wochenende reiche nicht, weil jeder nur 10 bis 15 Stück bekomme. „Wir brauchen Hunderttausende“, sagte Noack. „Außerdem mangelt es an Desinfektionsmitteln und der allgemeine Praxisbedarf ist nur schwer lieferbar.“

Verdi fordert besseren Schutz in Pflegeeinrichtungen

Die Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg hat einen besseren Infektionsschutz für Mitarbeiter in Betreuungseinrichtungen gefordert. „Außerhalb der Kliniken fehlt es in vielen Pflegeeinrichtungen im Land, insbesondere in der ambulanten Pflege, noch vollständig an der nötigen Schutzausrüstung. Arbeitgeber in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und -diensten, Einrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe, der ambulanten Pflege und Betreuung sowie im Rettungsdienst seien dringend aufgefordert, ihre Beschäftigten besser zu schützen. Aus vielen Einrichtungen werde berichtet, dass Materialien zur Hygiene und Schutzausrüstungen knapp seien oder ganz fehlten, gerade dort wo mit kranken, besonders gefährdeten Menschen gearbeitet werde.

In Berlin werden keine Wohnungen mehr geräumt - Strom und Wasser nicht abgestellt

In Berlin werden wegen der Coronakrise nach Angaben von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) derzeit keine Wohnungen geräumt. Auch Sperren wegen nicht gezahlter Rechnungen für Gas, Wasser oder Strom seien ausgesetzt, teilte der Grünen-Politiker am Dienstag mit. Wie mit Vollstreckungen umgegangen wird, entscheiden laut Justizverwaltung die Amtsgerichte. Wenn Menschen in der jetzigen Krisensituation auf der Straße landen würden oder ohne Heizung leben müssten, wäre das eine unzumutbare Härte, so Behrendt. Zudem wären Räumungen oder Sperrungen für Gerichtsvollzieher aus gesundheitlichen Gründen schwierig. Sie müssten den persönlichen Kontakt zu Betroffenen herstellen. Das Amtsgericht Spandau hat laut Justizverwaltung beispielsweise den Gerichtsvollziehern in seinem Bereich empfohlen, nicht in den Außendienst zu gehen. Die Sperrung von Zählern sowie Räumungen sollen demnach vorerst bis zum 19. April nicht umgesetzt werden.

Nachbarschaftshilfe und Solidarität in Fürstenwalde

In Zeiten von Kontakt- und Ausgangseinschränkungen, Homeoffice und Mindestabstand gewinnt eine Facette des menschlichen Miteinanders wieder an Bedeutung – die Solidarität. Dass Zuwendung nicht nur über direkte Begegnung möglich ist, zeigen Menschen, die anderen ihre Hilfe anbieten, für sie Einkaufen, oder andere Dinge erledigen.

Im Landkreis Märkisch-Oderland fahren die Busse wie gewohnt

Der Landkreis Märkisch-Oderland lässt flächendeckend trotz der aufgrund der Corona-Krise geschlossenen Schulen alle Busse weiterfahren. "Das versteht keiner von uns", sagt ein Busfahrer der Mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH in Sorge um seine Gesundheit und die seiner Kollegen.

Menschen in Eisenhüttenstadt zeigen Verständnis für Einschränkungen

Unweit der Magistralbrücke stehen Susanne und Karsten Kirsch am Kanalufer und füttern die Enten. "Das wollten wir schon lange mal machen", erklärt Karsten Kirsch, "aber heute haben wir endlich mal Zeit." Seine Frau ist zu Hause, muss ab Anfang April für einen Monat in Kurzarbeit. Er hat einen freien Tag, geht ab Mittwoch für drei Tage in Kurzarbeit.

Lederer fürchtet wegen Coronakrise um kulturelle Infrastruktur

Berlins Kultursenator Klaus Lederer sorgt sich angesichts der Coronakrise um den Erhalt der kulturellen Infrastruktur. „Wir arbeiten dran, alles zu vermeiden, dass etwas wegbricht“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die kulturelle Infrastruktur ist zentral für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.“ Lederer fordert für den Erhalt der Kulturszene ähnliche Anstrengungen wie bei der Bankenkrise. „2008 war es binnen weniger Tage möglich, mehrstellige Milliardenbeträge für die Rettung von Banken bereitzustellen. Wenn das damals möglich war, dann muss es jetzt möglich sein, diese existenzielle Kulturinfrastruktur zu sichern“, sagte er. „Gerade im Kulturbereich leben Menschen in besonderer Weise in prekären Verhältnissen, daraus resultiert eben auch eine besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand von Bund und Ländern, sich um diese Menschen zu kümmern.“

Kein Mindestabstand: Supermarkt schließt nach Polizeieinsatz

Nachdem die Polizei einen Verstoß gegen die Abstandsregeln festgestellt hatte, musste ein Supermarkt-Betreiber in Charlottenburg-Wilmersdorf am Montag seinen Laden schließen. In dem Supermarkt sei es zu voll gewesen, um den Mindestabstand einzuhalten, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die Beamten hätten am Montag festgestellt, dass sich in dem Supermarkt deutlich zu viele Kunden aufhielten, wie es hieß. Sie stellten sich vor den Eingang und kontrollierten den weiteren Zugang. Auch sei der Betreiber mehrfach auf die Abstands-Regel hingewiesen worden. Er habe sich schließlich entschieden, das Geschäft ganz zu schließen.

