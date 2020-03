OGA

Oranienburg (MOZ) Dank einer aufmerksamen Bürgerin ist am Dienstagnachmittag ein vermisster Senior in Oranienburg aufgespürt und wieder in Sicherheit gebracht worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der desorientierte Mann gegen 11.30 Uhr unbemerkt und nur leicht bekleidet das Seniorenheim an der Villacher Straße in Oranienburg verlassen.

Einer Bürgerin fiel der 77-Jährige etwa zwei Stunden später am Netto-Markt in Oranienburg-Eden auf, als er dort die Germendorfer Allee überquerte, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Sie informierte die Polizei. Die Beamten brachten den bereits als vermisst gemeldeten Mann wohlbehalten zurück in das Seniorenheim.