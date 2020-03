Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Versorgung mit Schutzkleidung hat für den brandenburgischen Krisenstab oberste Priorität. Nachdem die Bestellungen über die Bundesebene nicht zu den erwarteten Lieferungen geführt hat, wird Brandenburg nun selbst nach seriösen Anbietern weltweit suchen.

Außerdem werden weiter Unternehmen gesucht, die ihreProduktion kurzfristig auf die dringend benötigten Ausrüstungen umstellen können. Die Gewerkschaft ver.di warnte am Mittwoch davor, dass in vielen Einrichtungen der Schutz der Mitarbeiter vor Ansteckungen kaum noch gewährleistet werden kann.

Scharf verurteilt werden Überlegungen, den Dienst des Krankenhauspersonals auf bis zu 16 Stunden am Tag auszudehnen. Der Kampf gegen Corona lasse sich nicht mit kollabierenden Beschäftigten gewinnen, so Meike Jäger, ver.di Fachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales in Berlin und Brandenburg.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft DPolG schlägt eine rasche Strafverschärfung für den Diebstahl von Hilfsmitteln im Kampf gegen Corona vor. Bodo Pfalzgraf, Landesvorsitzender der DPolG Berlin: "Wer durch Diebstahl Menschen in Gefahr bringt, handelt besonders verantwortungslos. Insbesondere, wenn er damit dem Gemeinwohl so empfindlich schadet."