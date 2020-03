Tilman Trebs

Glienicke/Schönfließ (MOZ) Zwei Kinder sind am Dienstag in Verkehrsunfälle in Glienicke und Schönfließ verwickelt worden. Beide wurden aber nicht ernsthaft verletzt.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld berichtete, war kurz nach 13 Uhr auf der Oranienburger Chaussee in Glienicke ein Lkw auf den Peugeot einer 46-jährigen Berlinerin aufgefahren. Die Autofahrerin hatte gerade abbiegen wollen. Der neunjährige Beifahrer im Peugeot klagte danach über kurzzeitige Schmerzen. Die Mutter wollte den Jungen gegebenenfalls selbstständig in medizinische Behandlung geben. Die Fahrzeuge blieben einsatzbereit.

An der Dorfstraße in Schönfließ erfasste ein 63-jähriger Fordfahrer beim Verlassen eines Grundstückes gegen 17.30 Uhr einen sieben Jahre alten Radfahrer. Das Kind stürzte und verletzte sich. Nach ambulanter Behandlung vor Ort im Rettungswagen wurde der Junge seiner Mutter übergeben.