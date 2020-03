Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) "Aktuell beschäftigen uns alle viele Fragen. Besorgten und hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürgern bieten wir in dieser besonderen Situation über unsere Einrichtungen ein Sorgentelefon an", sagt Heiko Müller, Bürgermeister in Falkensee. "Mein Team hat ein offenes Ohr für alle Fragen und Anliegen und steht mit Rat und Hinweisen zur Seite."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Das Sorgentelefon ist von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter folgenden Rufnummern zu erreichen:

03322/281801

03322/281802

03322/281803

03322/281804

Angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise bieten Einrichtungen, Vereine und Initiativen in Falkensee ihre Unterstützung für hilfsbedürftige und ältere Menschen an. Alle Hilfsangebote finden Interessierte unter www.falkensee.de (rechtes Menü, "Sorgentelefon & mehr"). Sie bieten Dienstleistungen und Hilfestellung für Betroffene? Gerne nimmt die Stadtverwaltung Ihr Angebot in die Übersicht auf. Bitte wenden Sie sich an den Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail an pressestelle@falkensee.de oder unter den Telefonnummern 03322 281112 oder 281113.