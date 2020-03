HGA

Velten (MOZ) Einem Veltener Händler ist am Montag das Portemonnaie aus seinem Geschäft gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach habe ein Unbekannter gegen 10.30 Uhr an der Tür des Geschäftes an der Viktoriastraße geklopft und umEinlass gebeten. Der Mann gab an, drei Meter lange Folien erwerben zu wollen, stahl in einem unbeobachteten Augenblick die auf dem Schreibtisch liegende Geldbörse und verschwand wieder. Erst etwa drei Minuten später stellte der Angestellte den Verlust seiner Börse fest. Der Dieb war da schon über alle Berge. Der Betroffene ließ sofort alle Bankkarten sperren. Die Kripo ermittelt.