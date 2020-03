Manuela Bohm

Ketzin/Havel (MOZ) Laut gehämmert, gesägt und gewerkelt wird zwar nicht und dennoch richten gerade eingetroffene Bewohner emsig die Kinderstube für ihren Nachwuchs her. Zwei Adebare machen sich am Nest in der Baustraße in Ketzin/Havel zu schaffen. Tragen Zweige und Äste heran und polstern die Nestmulde mit Gras, Stroh, Laub und Heu aus. Am Mittwoch konnte man dieses Frühlingsidyll bei noch recht frischen Temperaturen und trockener Witterung gut beobachten. Die Störche befinden sich in ihrer Paarungszeit, die bis Mitte Mai dauern kann. Ist das Nest mit Eiern gefüllt, meist sind es 4 bis 5 Eier, wird die Paarung eingestellt. Nur wenige Tage nach der Paarung erfolgt bereits die Eiablage.