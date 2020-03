Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Das seit Montag geltende Kontaktverbot wird offenbar zunehmend akzeptiert. Die Polizei registrierte am Dienstag schon deutlich weniger Verstöße als am Montag. Unerlaubte Zusammenkünfte von Jugendlichen tauchten im Lagebild der Polizei am Dienstag gar nicht mehr auf, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Mittwoch auf Nachfrage.

Einsätze zur Durchsetzung des sogenannten Eindämmungsverbotes hatte die Polizei dennoch. Gleich zweimal wurden die Beamten am Dienstag in die Marwitzer Straße nach Hennigsdorf gerufen, einmal gegen 14 Uhr und einmal um 20.40 Uhr. Dort hatten sich jeweils unerlaubt mehrere Menschen in einer Wohnung getroffen. Die Polizei erteilte jeweils Platzverweise und meldete die Personalien der Beteiligten ans Gesundheitsamt. Kurz vor Mitternacht wurden drei Menschen am Hennigsdorf Postplatz angetroffen, die dortangeblich auf einen Bus warteten.

Zudem wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass eine Ferienwohnung offenbar weiter betrieben wird. Der Ort wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. Auch sollen einige Gaststätten noch geöffnet gewesen sein. In einem Lokal soll noch ein Spielautomat in Betrieb gewesen sein. "Die Sachverhalte wurden zur Prüfung an die Ordnungsämter der jeweiligen Kommunen weitergereicht", sagte Polizeisprecher Rannefeld.