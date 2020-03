Simone Weber

Rathenow/Steckelsdorf Nach Vorbereitungsarbeiten am Montag begann die FEFA Service GmbH aus Stendal am Dienstag mit der Pflanzung erster Alleebäume an der Straße zwischen dem Kreisverkehr Rathenow-West und dem Steckelsdorfer Ortseingang.

An dem Abschnitt der L96 werden, im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg, in dieser Woche auf der linken Seite in Richtung Steckelsdorf, im Abstand von 8,50 Meter, insgesamt 61 Vogelkirschen neu gepflanzt. "Der Boden hier ist recht gut. Vor der Pflanzung wurden zusätzlich Bodenverbesserungsmaßnahmen wie eine Langzeit-Stickstoffdüngung mit Hornmehl und die Gabe eines Antipilzmittels durchgeführt", so ein Mitarbeiter der Firma. "Damit haben die Bäume gute Bedingungen zum Anwachsen. Die Vogelkirsche, die sich gut als Straßenbaum eignet, bildet eine nicht zu breite Krone und kann bis zu 25 Meter hoch wachsen. Allerdings entwickeln sich Straßenbäume durch Belastungen wie die Einwirkung von Streusalzen im Winter generell nicht so ideal wie an anderen Standorten."

"Als die Alleebäume Anfang 2019 gefällt wurden, fehlte den Steckelsdorfern ein Stück gewohntes Bild. Bereits in den vergangenen fünf Jahren war die Verjüngung der alten Apfelbaumallee ein Thema bei Anfragen der Bürger in Ortsbeiratssitzungen. So freuen sich die Steckelsdorfer über die Allee-Neupflanzung", erzählte Ortsvorsteher Corrado Gursch, der den Beginn der Pflanzarbeiten interessiert verfolgte. "Die Steckelsdorfer würden sich künftig auch entlang des Radwegs wieder eine Baumallee wünschen."

Ein Teil der neuen Bäume ist Bestandteil der Ausgleichspflanzungen für jene Bäume, die im Februar in der Fehrbelliner Straße in Vorbereitung für die dortige Bauarbeiten an der B102 gefällt wurden. Die Neupflanzung erfolgt auf einem Ackerrandstreifen. "Pächter des Ackers ist die Böhner Agrargenossenschaft", so Gursch weiter. "Durch unbürokratische Verhandlungen der Stadt Rathenow mit dem Bund, der die früheren LPG-Ackerflächen verwaltet, konnte kurzfristig der Kauf des Ackerstreifens durch die Stadt erreicht werden."

Die Allee, die bisher den rechtsseitigen Radweg vom Kreisverkehr bis zum Ortseingang an der L96 mit alten Apfelbäumen begleitete, wurde gefällt, weil der Landesbetrieb Straßenwesen die seit einiger Zeit geltenden rechtlichen Grundlagen zum Abstand von Alleebäumen zur Straße umsetzte.