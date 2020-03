MOZ

Schenkenberg Am Dienstag, gegen 12:05 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der L26, in Höhe des Abzweigs Ludwigsburg, waren zwei Autos kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Kia und eine 36-Jährige mit einem VW Transporter in Richtung Brüssow. In Höhe des Abzweigs Ludwigsburg wollte die Kiafahrerin dann nach rechts abbiegen. In der Folge prallte der dahinter befindliche Transporter gegen den Kia. Dabei zog sich die 38-Jährige schwere Verletzungen zu. Ihr Wagen erwies sich als nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Als Sachschaden wird eine Summe von 10.000 Euro geschätzt.