MOZ

Fangschleuse (MOZ) Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend ein Feuer in einem Gartenbungalow in der Löcknitzstraße in Fangschleuse ausgebrochen.

Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Brandortuntersuchung übernommen.