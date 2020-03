René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Stadtverwaltung in Rathenow hat in der vorigen Woche eine Kontaktbörse für Nachbarschaftshilfe eingerichtet und bringt telefonisch Leute zusammen, die Hilfe in Coronazeiten benötigen, und Leute, die helfen wollen. Das Infotelefon ist montags bis freitags von 8.30 bis 18.00 Uhr unter 03385/596300 und 03385/596301 geschaltet.

Wer nicht zu einer Risikogruppe gehört, kann für Personen mit Vorerkrankungen, Familien in Quarantäne und Senioren beispielsweise Einkäufe erledigen. "In diesen schweren Zeiten braucht Rathenow dringend Solidarität und Zusammenhalt", wie es am Mittwoch in einem erneuten Aufruf der Stadtverwaltung heißt.

Stadtsprecherin Anne Kießling erklärt auf BRAWO-Anfrage, dass es bis Mittwoch schon zu sieben Vermittlungen gekommen sei. Insgesamt hätten 20 Leute, zum Großteil im Alter von 30 bis 40 Jahren, ihre Hilfe angeboten. Bedarf haben vornehmlich Leute ab 80 angemeldet. Diese sollten in Anbetracht dessen, dass ihnen bei einer Coronainfektion schwerere Verläufe drohen, am besten gar nicht mehr das Haus verlassen, so Kießling.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.